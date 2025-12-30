高雄市長綠初選》邱議瑩最新催票影片 蘇貞昌、陳其邁獻聲推薦

邱議瑩今天發布政策白皮書。（記者葛祐豪攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，邱議瑩今（30）日一口氣推出三支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，呼籲高雄市民於1月12日至17日晚間，在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩。

蘇貞昌在影片中表示，市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好；陳其邁則說:「邱議瑩委員，我認識她超過2、30年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她。」

邱議瑩強調，自己已經做好準備，帶領高雄繼續贏，「市長初選電話民調，請唯一支持邱議瑩。」影片呈現與民眾的熱情互動，造勢大會上的團結氛圍與高雄市政的進步，展現準備好接棒陳其邁，讓高雄持續前進的氣勢。這三支影片將在電視與社群上播放。

邱議瑩今天也發布政策白皮書，以「六大願景、六星城市」為主軸，共提出40項具體政見，強調「接棒陳其邁不是容易的事，我已經準備好了!」也有承擔的責任與決心。

面對初選競爭激烈，未來是否團結？邱議瑩說，這只是暫時的，真正的重點在於未來的大選。初選的目的在於選出最強的候選人，確定誰是高雄隊的隊長，隨著初選結束，兄弟姐妹必須團結一致，為高雄的勝利而努力。

