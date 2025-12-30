為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄市長綠初選》邱議瑩最新催票影片 蘇貞昌、陳其邁獻聲推薦

    2025/12/30 19:25 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩今天發布政策白皮書。（記者葛祐豪攝）

    邱議瑩今天發布政策白皮書。（記者葛祐豪攝）

    民進黨高雄市長初選進入倒數階段，邱議瑩今（30）日一口氣推出三支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，呼籲高雄市民於1月12日至17日晚間，在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩。

    蘇貞昌在影片中表示，市長選舉要選一個能選得贏的人、做得好的人，電話民調支持邱議瑩，把邱議瑩顧好；陳其邁則說:「邱議瑩委員，我認識她超過2、30年，她看事情的方法，她的高度，她的視野是截然不同的，恨不得現在就把棒子交給她。」

    邱議瑩強調，自己已經做好準備，帶領高雄繼續贏，「市長初選電話民調，請唯一支持邱議瑩。」影片呈現與民眾的熱情互動，造勢大會上的團結氛圍與高雄市政的進步，展現準備好接棒陳其邁，讓高雄持續前進的氣勢。這三支影片將在電視與社群上播放。

    邱議瑩今天也發布政策白皮書，以「六大願景、六星城市」為主軸，共提出40項具體政見，強調「接棒陳其邁不是容易的事，我已經準備好了!」也有承擔的責任與決心。

    面對初選競爭激烈，未來是否團結？邱議瑩說，這只是暫時的，真正的重點在於未來的大選。初選的目的在於選出最強的候選人，確定誰是高雄隊的隊長，隨著初選結束，兄弟姐妹必須團結一致，為高雄的勝利而努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播