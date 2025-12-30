美加日歐議員譴責中共軍演 官員曝外交部續與理念相近國聯繫

日本參議員石平表示，「來自中國的威脅已迫在眉睫」。（圖擷取自Ｘ）

中共昨日起無預警對台發動「正義使命-2025」軍演，引發國際社會高度關切。美國、加拿大、日本、歐洲、以色列等各國國會議員接連為台發聲。知情官員指出，外交部同步與理念相近國家保持密切聯繫，將攜手維護區域與全球的和平穩定。

美國方面，包括聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）、參議員柯頓（Tom Cotton）、參議員楊恩（Todd Young）、眾議員史坦頓（Greg Stanton）與眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）等多名聯邦眾、參議員都表達對中國軍演的關切，譴責中方「企圖恐嚇自由且民主的人民」，並表達台灣是美國強健且值得信賴的夥伴，「美國與台灣站在一起」，並將持續反對任何脅迫、侵略，以及對區域穩定構成威脅的行為。

日本政界方面，參議員石平、前首相輔佐官暨現任眾議員長島昭久、前防衛大臣暨現任眾議員小野寺五典與前防衛副大臣暨現任眾議員中山泰秀等多位國會議員及前防衛官員都透過社群平台表態。石平表示，「來自中國的威脅已迫在眉睫」；長島昭久直言，中國雖主張是「警告」，但在公海劃設大量限制區域、發布航行警報並進行實彈射擊訓練等行為，「顯然違背《聯合國憲章》中禁止以武力威脅的精神」，強烈要求中方克制。

歐洲方面，法國、捷克、比利時、瑞典等國國會議員及友台小組成員指出，台海和平穩定是全球共同利益，任何軍事恫嚇行為都應受到譴責。法國國民議會友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau）譴責中國威脅區域穩定、安全和全球貿易，破壞國際秩序與和平；捷克眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也直言，中國在台灣周邊的軍事演習，「是一個蔑視規則、仰賴恐嚇手段的威權共產政權赤裸裸的實力展示」，就如同其俄羅斯盟友一般。

此外，加拿大、以色列國會議員也陸續發聲。以色列國會議員泰勒（Ohad Tal）於社群媒體表示，台灣對西方社會而言是一場測試，假如台灣淪陷，整個西方社會將遭受中國、俄羅斯、北韓、伊朗等軸心國家的肆虐。

國際社會密集且跨區域發出友台及挺台之聲，表達傳達中國不應藉由軍事脅迫破壞台海和平穩定。知情官員表示，外交部同步與理念相近國家保持密切聯繫，將攜手維護區域與全球的和平穩定。

日本眾議員長島昭久直言，中國雖主張是「警告」，但在公海劃設大量限制區域、發布航行警報並進行實彈射擊訓練等行為，「顯然違背《聯合國憲章》中禁止以武力威脅的精神」，強烈要求中方克制。（圖擷取自X）

