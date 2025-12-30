很會吹！中國海警威脅扼我咽喉 文宣模擬攔截載海馬斯長榮貨輪

中國海警透過官媒發布宣傳海報，威脅要扼住台灣的咽喉，還放上一艘載運軍武的長榮貨輪。長榮貨輪示意圖，與本文無關。（資料照，長榮海運提供）

中國解放軍東部戰區昨天（29日）突襲宣布對台進行大規模軍演，中國海警也同時在台灣周邊進行「環島巡查」。今天（30日）中國海警透過官媒發布宣傳海報，威脅要扼住台灣的咽喉，還放上載有美國售台M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）的長榮貨輪圖像，放話要攔截扣押。

中國海警今天透過官方喉舌《環球時報》發布一張寫著「扼喉」2個大字的宣傳海報，畫面顯示中國海警出動艦艇和直升機，對台灣周邊重要海上通道實施封控，《環時》聲稱畫面呈現是集中展現中方對關鍵海域的控制能力及對高風險目標的查控與處置能力。

值得注意的是，海報上特別放出一艘長榮貨輪，仔細看可以發現該貨輪正載運著美國早在2023年將首批11套交付給台灣陸軍的海馬斯系統。《環時》吹噓稱，海警在台灣東部海域「成功攔截」到一艘載著海馬斯系統的台灣長榮貨輪，執法人員從直升機快速索降登船，依法展開查扣作業。可笑的是，這些描繪場景根本沒發生過，純屬中方自行想像。

而中國海警之所以會放上長榮貨輪載運海馬斯系統的圖像，是因為有台媒過往報導稱我國曾多次利用民用貨輪運輸自美國採購的M1A2T主戰車，《環時》還聲稱有取得獨家衛星影像，2024年11月及今年7月，確實拍到台灣用長榮海運旗下的「EVER MILD」號貨輪及陽明海運旗下「YM Eternity」號貨輪運輸美製戰車裝備。

至於為何是海馬斯？其實海馬斯就是共軍此次演習的打擊目標之一，昨天官媒《央視》發布軍演影片中就能看到，解放軍官兵罕見點名海瑪斯系統，指揮員下令射擊。在烏俄戰爭中屢次讓俄軍吃足苦頭的海馬斯多管火箭系統，是美方對台軍售進度超前的項目之一，第二批18套原本預計2027年交付，但國防部證實已提前至明年第四季度完成交付，對岸顯然高度關注此事，因此在這次演習將該系統列為目標。

中國海警發布一張寫著「扼喉」2個大字的宣傳海報，台灣東部外海處還特別放出一艘長榮貨輪的圖像，仔細看可以發現該貨輪正載運著海馬斯系統。（圖翻攝自環球時報）

