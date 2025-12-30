為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    環島軍演納花嶼海域 中國軍艦通過疑損澎湖漁民流刺網

    2025/12/30 17:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖漁民在花嶼海域驚見中國軍艦通過。（王淳永提供）

    中國發動環島軍演第2天，今（30）日舉行實彈射擊，澎湖漁船提前結束返航，躲避中國軍演，卻在澎湖花嶼海域驚見疑似中國軍艦現身，趕往收網時發現漁網已損壞，損失約5萬元，雖然我國成功級軍艦在旁巡弋護漁，但中國軍艦仍揚長而去，漁民索償無門，只能自行認賠返航。

    由於中國無預警台灣環島演習，澎湖花嶼海域原本滿滿漁船作業，搶捕「白金」土魠，白天就逐漸返航，因漁網仍放在當地海域，又趕回收網，因中國軍艦已先開過，漁網都被扯壞了，只能認賠。正在海上作業的澎湖近海漁業協會理事長王淳永，今日趕往七美海域準備收網，下午行經花嶼海域目擊中國軍艦，直接從眼皮底下駛過。

    王淳永表示，目擊中國軍艦的位置就在花嶼，經緯度已經是中線以東，是領海邊緣了，東經119度01分191秒、北緯23度10分563秒處。直到船隻駛近，才用望遠鏡看到對方掛五星紅旗，確認是中國軍艦。雖然對方只是單純航行通過，沒做其他動作，但到下網地點要收網時，發現12張捕土魠魚流刺網全被扯壞了，懷疑是中國軍艦開過去扯到的，損失約4、5萬，因無實際證據，只能認賠。

    王淳永表示，中國演習區域涵蓋澎湖傳統漁場，要演習就沒人敢進去，因為演習只有一天，多少有損失一點，但也沒辦法，希望早點結束。除了中國軍艦，我方成功艦也在靠近海峽中線附近海域巡航警戒，雙方都相當克制，避免擦槍走火。

    中國軍艦雖未對漁船有任何動作，卻造成漁網損壞。（王淳永提供）

