為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    圖輯》中共圍台軍演 國軍南部備戰操演 雄三飛彈等各式精銳上場

    2025/12/30 16:56 記者李惠洲／高雄報導
    錦江級巡邏艦配有掛載「雄風三型」超音速反艦飛彈，隨時待命。（記者李惠洲攝）

    錦江級巡邏艦配有掛載「雄風三型」超音速反艦飛彈，隨時待命。（記者李惠洲攝）

    中共解放軍無預警發動「正義使命-2025」圍台軍演，今（30日）展開實彈射擊，把我國領海、空域劃入演訓警戒區，導致我方國航空國內外大受引響，高雄國際機場發布訊息指，影響以高雄往返金門航線為主，其餘國內線航班大致維持正常。

    而高雄港區周邊則佈署海軍塔江號巡邏艦以及錦江級巡邏艦在港灣警戒，塔江號巡邏艦搭配MK-75/76mm 62倍徑快砲、雄風二/三型反艦飛彈，錦江級巡邏艦配有「MK-75」76公厘快砲，掛載「雄風三型」超音速反艦飛彈，火力相當驚人。

    沿著南部周邊鄰近海前進，我方國軍、海巡岸邊皆有佈署軍隊、軍卡、悍馬車、雷達車隨時在岸邊監控、警戒，甚至連機動式路障拒馬都佈署完成，展現國軍保衛國家、捍衛國土堅定守護國家安全與民主自由的決心。

    因應中共圍台軍演，我方南部港口佈署海軍塔江號巡邏艦以及錦江級巡邏艦在港灣警戒。（記者李惠洲攝）

    因應中共圍台軍演，我方南部港口佈署海軍塔江號巡邏艦以及錦江級巡邏艦在港灣警戒。（記者李惠洲攝）

    塔江號巡邏艦搭配MK-75/76mm 62倍徑快砲。（記者李惠洲攝）

    塔江號巡邏艦搭配MK-75/76mm 62倍徑快砲。（記者李惠洲攝）

    塔江號巡邏艦在南部港口邊警戒。（記者李惠洲攝）

    塔江號巡邏艦在南部港口邊警戒。（記者李惠洲攝）

    錦江級巡邏艦也在一旁警戒備戰。（記者李惠洲攝）

    錦江級巡邏艦也在一旁警戒備戰。（記者李惠洲攝）

    錦江級巡邏艦配有「MK-75」76公厘快砲。（記者李惠洲攝）

    錦江級巡邏艦配有「MK-75」76公厘快砲。（記者李惠洲攝）

    錦江級巡邏艦海軍弟兄進出忙碌整備。（記者李惠洲攝）

    錦江級巡邏艦海軍弟兄進出忙碌整備。（記者李惠洲攝）

    對於中共圍台軍演，一旁的漁民習以為常。（記者李惠洲攝）

    對於中共圍台軍演，一旁的漁民習以為常。（記者李惠洲攝）

    中共圍台軍演第二天，阿婆照常曝曬烏魚子，與國軍緊張氣氛形成強烈對比。（記者李惠洲攝）

    中共圍台軍演第二天，阿婆照常曝曬烏魚子，與國軍緊張氣氛形成強烈對比。（記者李惠洲攝）

    受到中共圍台軍演，高雄機場國內航廈冷冷清清。（記者李惠洲攝）

    受到中共圍台軍演，高雄機場國內航廈冷冷清清。（記者李惠洲攝）

    中共圍台軍演預計晚間18點結束，飛往金門的班機幾乎客滿。（記者李惠洲攝）

    中共圍台軍演預計晚間18點結束，飛往金門的班機幾乎客滿。（記者李惠洲攝）

    受到中共圍台軍演，飛往金門上午至下午的班機全部取消。（記者李惠洲攝）

    受到中共圍台軍演，飛往金門上午至下午的班機全部取消。（記者李惠洲攝）

    受到中共圍台軍演，高雄機場國內航廈冷冷清清。（記者李惠洲攝）

    受到中共圍台軍演，高雄機場國內航廈冷冷清清。（記者李惠洲攝）

    除了金門航線影響較大，其餘飛往澎湖班機皆正常起飛。（記者李惠洲攝）

    除了金門航線影響較大，其餘飛往澎湖班機皆正常起飛。（記者李惠洲攝）

    除了金門航線影響較大，其餘飛往澎湖班機皆正常起飛。（記者李惠洲攝）

    除了金門航線影響較大，其餘飛往澎湖班機皆正常起飛。（記者李惠洲攝）

    因應中共圍台軍演，南部海岸可見軍用卡車載送國軍到秘密備戰位置。（記者李惠洲攝）

    因應中共圍台軍演，南部海岸可見軍用卡車載送國軍到秘密備戰位置。（記者李惠洲攝）

    南部海岸線沿途可見搭載悍馬車的部隊在岸邊巡邏備戰警戒。（記者李惠洲攝）

    南部海岸線沿途可見搭載悍馬車的部隊在岸邊巡邏備戰警戒。（記者李惠洲攝）

    南部海岸線沿途可見搭載悍馬車的部隊在岸邊巡邏備戰警戒。（記者李惠洲攝）

    南部海岸線沿途可見搭載悍馬車的部隊在岸邊巡邏備戰警戒。（記者李惠洲攝）

    國軍卡車則隱密在防風林中。（記者李惠洲攝）

    國軍卡車則隱密在防風林中。（記者李惠洲攝）

    南部區域海岸線出現拒馬來抵抗敵人登陸。（記者李惠洲攝）

    南部區域海岸線出現拒馬來抵抗敵人登陸。（記者李惠洲攝）

    南部區域海岸線就連國軍山貓也隨時待命，備戰挖取壕溝。（記者李惠洲攝）

    南部區域海岸線就連國軍山貓也隨時待命，備戰挖取壕溝。（記者李惠洲攝）

    海巡移動式雷達車也在岸邊搜索海域有無共軍出沒。（記者李惠洲攝）

    海巡移動式雷達車也在岸邊搜索海域有無共軍出沒。（記者李惠洲攝）

    拒馬前國軍部隊不斷來回來巡視。（記者李惠洲攝）

    拒馬前國軍部隊不斷來回來巡視。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播