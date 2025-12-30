彰化縣長初選失利！彰化市長林世賢 自嘲下一步選里長

彰化市長林世賢自稱有7成5市民的支持度。（圖由民眾提供）

委屈了？彰化市長林世賢參加民進黨下屆彰化縣長類初選，最終立委陳素月勝出獲得徵召將參選彰化縣長，林世賢爭取落空，他今天（30日）在一場餐會中突然語出驚人說「我下一步是回去選里長」；林世賢說，許多里民為他抱不平，鼓勵他去選立委議員，或者再回鍋選縣議員，甚至有人建議他4年後再選彰化市長，但做市長沒有能夠發揮的，因此他下一步就是回去選里長，不過後來他又表示是開玩笑。

林世賢細數擔任彰化市長任內所獲得的國家卓越建設獎等眾多獎項；中友百貨的招商過程非常艱難，是鄉鎮公所中唯一BOT辦理成功，姑且不論未來開幕後業績如何，但會願意拿出43億元來不是笨蛋，卻有酸民以看衰的心態。他接任當市長時市公所結餘7億多元，現在已有高達19億元，不像縣政府只會把錢花掉。

林世賢話鋒一轉說，很多人都在問他下一步是什麼？很多里民為他抱不平，鼓勵他去選立委，過說他4年後再回來選彰化市長，但當市長不是他的選項，因為沒什麼可以發揮的，「我要宣布選里長」；很多市民為他抱不平，彰化市他有七成五以上滿意，讓他保有許多溫度。

他說，彰化有3件事情沒有進步，彰化市東區擴大都市計畫沒有進展，鐵路高架沒有進展，捷運到彰化沒有進展等3件事；大家都知道他努力推動彰化產業。彰化的門面在哪裡？在彰化火車站，王惠美當8年縣長沒有在火車站裝過燈飾，忘了火車站是縣府管的，不懂產業不要來彰化從政，只會害死彰化而已。很多縣議員都在睡覺，東區擴大都市計畫已經躺很久了，至今沒有任何進展；交流道特定區是一個空殼的東西，毫無內容變成口號。

