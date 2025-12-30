為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不只擋國防！翁曉玲提案放寬罷免總統門檻、立院提公投都得辦......

    2025/12/30 19:40 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    中國對台動作頻頻，昨天（29日）突襲對台發動大規模軍演，藍白今天（31日）還是聯手不讓強化國防實力的1.25兆軍購特別預算送出委員會。不僅如此，國民黨立委翁曉玲今天還一口氣提出報復性法案，分別為「立院提案之公投必須辦」和「放寬總統罷免案門檻」。對此，民進黨立委吳思瑤怒轟：「台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！」

    吳思瑤今在臉書發文表示，藍白在程序委員會5度擋下軍購特別預算，其實就是怕被罵，不出委員會就不用討論，議程未審定，能拖一天就是一天，「但是爭議性法案，國民黨可沒在客氣，就明著來了。『違憲之母』翁曉玲一口氣提出兩個報復性法案，其一為『公投法第五條修正案』，規定立院提出的公投，中選會一定必須舉辦，就算是『違法公投』也不能拒絕；其二為『憲法增修條文第二條修正案』，增加『人民罷免總統』的法源，而且門檻極低即可成案。」

    吳思瑤接著痛罵：「國民黨為自救，就把立委罷免案加嚴難度；為鬥爭總統，反而放寬總統罷免案門檻！阻擋人民需要的國防國安，強推破壞社會安定的議案。蔣萬安去中國，帶回軍演的伴手禮；翁曉玲去中國，帶回亂台的新指令。台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！」

