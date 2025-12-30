翁曉玲提修憲案降罷免總統門檻 莊瑞雄批：民主不是天天翻桌

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

國民黨立委翁曉玲今在立法院程序委員會報告事項增列修憲案，新增罷免正副總統的提案發動權由人民行使，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，就可提出罷免案。翁強調，盼賦予人民有直接提案能罷免總統的權力。對此，民進黨立委莊瑞雄直言：「民主不是天天翻桌；而是選上就負責，做壞就換人。」

莊瑞雄表示，總統是國家最高職位，牽涉國防、外交與國家連續性。現行制度之所以先由立法院設高門檻過濾，是因為「罷免不是開關，是核彈，不能設計成隨便就能按。」

請繼續往下閱讀...

他指出，把發動門檻降到「動員很容易啟動」，重點不在最後過不過，而是只要啟動一次，台灣就先亂一次——政府被迫轉成保位選戰、社會撕裂、國政停擺。「你以為在罷免總統，其實是在罷免國家的正常運作。」

對於翁曉玲援引憲法第133條規定，指所有被選舉人都應該可以經由原選區的選民來進行罷免。莊瑞雄則認為，拿憲法133條「原選區罷免」的概念硬套總統，是典型偷換概念：「地方首長與民代有原選區責任，總統不是選區代表。制度可以討論，但不能用錯的比喻去換一個高風險的憲政設計。」

莊瑞雄也批評，最刺眼的矛盾是，同一個政黨一邊把立委罷免門檻拉高、對自己「上鎖」，一邊又想把總統罷免發動變容易、對別人「開門」。說穿了就是：「我不能被你罷免，但我可以罷免你。」

