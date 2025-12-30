為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白委亂卡總預算 新北民進黨團批：害慘地方還想選縣市長

    2025/12/30 16:38 記者黃子暘／新北報導
    新北市議會民進黨團批評，藍白亂政卡關中央預算，市府頻以經費不足、需中央補助為由未接納民代建議的政策，藍白多次杯葛中央總預算，最終仍是百姓受害。（記者黃子暘攝）

    明年中央總預算案至今卡關立法院，尚未付委審查，新北市議會民進黨團批評，藍白亂政卡關中央預算，市府頻以經費不足、需中央補助為由未接納民代建議的政策，藍白多次杯葛中央總預算，最終仍是百姓受害，影響生育補助、TPASS補助、公共場館建設等各層面，相關政策執行都需要明確財源；許多藍白立委想靠明年地方選舉「更上層樓」，卻不斷阻撓對地方影響甚深的預算案，究竟有無聽進基層心聲？

    黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄批評，藍白不審預算的理由，是認為行政院未依法編列《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關經費，但僅因不滿預算編列方式，便拒絕將總預算付委，等同抹煞預算審議與討論的空間，也形同立委自我限縮監督權，民眾期待立委善盡監督之責，於預算審議過程中理性檢視預算執行的不足，促使部會改進，如今連預算都無法送入實質審查與討論，又何來監督？

    幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈說，民眾黨立委黃國昌號稱要到新北讓孩子吃「熱的營養午餐」，但中央預算至今都尚未進入立法院審議階段，恐影響12萬胎新生兒家庭無法領到中央明年提高至每胎10萬的生育補助；TPASS政策嘉惠雙北捷運族，也響應環保，中央預算卻因藍白無理杯葛而卡關；另外，新北市受影響主要為中央補助的新興計畫，包括TPASS交通補助約十億元、各級學校專項運動訓練場地、簡易運動場館及其附屬設施等興建整建計畫約6000萬元。

