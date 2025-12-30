丹娜絲重創嘉縣 水上鄉負債3千萬依法無法普發、公所加碼生育補助

嘉義縣水上鄉公所提高生育補助。（水上鄉公所提供）

嘉義縣今年7月受丹娜絲颱風重創，18個鄉鎮市已有9個鄉鎮市普發現金，水上鄉是嘉義縣人口數第二多的鄉鎮市，鄉親關心能否普發，鄉長林緗亭表示，公所仍積欠台灣銀行退休人員優惠存款差額利息約3000萬元，因普發現金屬於「經常性支出」，依法不得以舉債方式辦理，必須「先還債、穩財政、顧長遠」，而公所仍盡力減輕鄉親負擔，今天宣布原本每名新生兒6000元的鄉公所生育補助提高至1萬元，支持家庭迎接新生命。

嘉義縣普發現金鄉鎮市有阿里山鄉6000元，義竹鄉與竹崎鄉各5000元，3000元太保市、梅山鄉、新港鄉與大林鎮，朴子市及民雄鄉各2000元。



林緗亭解釋，各鄉鎮市財政條件不同，根據預算法規定，政府經常收支應保持平衡，公債及舉借收入不得充作經常支出使用，在尚未清償負債前，依法即無法普發現金。

林緗亭說，鄉鎮市公所主要自主財源之一是公塔塔位收入，水上鄉2022年才啟用公所公塔，財源累積時間明顯較短，公所財政條件與其他鄉鎮市不同，長年背負歷史債務，2011年舉債達2.6億元，前任鄉長劉敬祥於2015年至2022年間已償還將近2億元債務，她上任時水上鄉仍有約7000萬元負債，目前已降至3000多萬元，依歸墊計畫表按期償還中。

林緗亭說，因應少子化趨勢與人口結構快速變遷，感謝鄉民代表會通過修正《生育補助自治條例》，提高新生兒補助，希望提供父母實質協助；依新規定，新生兒於水上鄉完成出生登記或初設戶籍，且其父或母其中一方設籍水上鄉連續滿6個月以上，並於申請時仍持續設籍者，即可提出申請，每名新生兒可申請生育補助1萬元，不分胎次，每名新生兒限申請一次。

林緗亭說，為完善婦幼福利政策，公所已斥資近4000萬元興建「水上如親公共托嬰中心」，預計於2026年底完工，未來也將持續檢視鄉內人口結構與家庭需求，整合醫療、托育及社會福利資源，逐步打造更安心、更友善的育兒生活環境。

