為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    丹娜絲重創嘉縣 水上鄉負債3千萬依法無法普發、公所加碼生育補助

    2025/12/30 16:19 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣水上鄉公所提高生育補助。（水上鄉公所提供）

    嘉義縣水上鄉公所提高生育補助。（水上鄉公所提供）

    嘉義縣今年7月受丹娜絲颱風重創，18個鄉鎮市已有9個鄉鎮市普發現金，水上鄉是嘉義縣人口數第二多的鄉鎮市，鄉親關心能否普發，鄉長林緗亭表示，公所仍積欠台灣銀行退休人員優惠存款差額利息約3000萬元，因普發現金屬於「經常性支出」，依法不得以舉債方式辦理，必須「先還債、穩財政、顧長遠」，而公所仍盡力減輕鄉親負擔，今天宣布原本每名新生兒6000元的鄉公所生育補助提高至1萬元，支持家庭迎接新生命。

    嘉義縣普發現金鄉鎮市有阿里山鄉6000元，義竹鄉與竹崎鄉各5000元，3000元太保市、梅山鄉、新港鄉與大林鎮，朴子市及民雄鄉各2000元。

    林緗亭解釋，各鄉鎮市財政條件不同，根據預算法規定，政府經常收支應保持平衡，公債及舉借收入不得充作經常支出使用，在尚未清償負債前，依法即無法普發現金。

    林緗亭說，鄉鎮市公所主要自主財源之一是公塔塔位收入，水上鄉2022年才啟用公所公塔，財源累積時間明顯較短，公所財政條件與其他鄉鎮市不同，長年背負歷史債務，2011年舉債達2.6億元，前任鄉長劉敬祥於2015年至2022年間已償還將近2億元債務，她上任時水上鄉仍有約7000萬元負債，目前已降至3000多萬元，依歸墊計畫表按期償還中。

    林緗亭說，因應少子化趨勢與人口結構快速變遷，感謝鄉民代表會通過修正《生育補助自治條例》，提高新生兒補助，希望提供父母實質協助；依新規定，新生兒於水上鄉完成出生登記或初設戶籍，且其父或母其中一方設籍水上鄉連續滿6個月以上，並於申請時仍持續設籍者，即可提出申請，每名新生兒可申請生育補助1萬元，不分胎次，每名新生兒限申請一次。

    林緗亭說，為完善婦幼福利政策，公所已斥資近4000萬元興建「水上如親公共托嬰中心」，預計於2026年底完工，未來也將持續檢視鄉內人口結構與家庭需求，整合醫療、托育及社會福利資源，逐步打造更安心、更友善的育兒生活環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播