藍白5度封殺國防預算！蘇紫雲：沒防衛能力等於「邀請侵略」

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲在《午青LIVE》直播連線指出，沒有足夠的防衛能力，等於向侵略者發出邀請。（圖擷取自民進黨YouTube）

針對中共透過圍台軍演恐嚇台灣，藍白今天卻五度在立法院程序委員會將國防特別條例暫緩列案；民進黨發言人韓瑩今與國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲在《午青LIVE》直播連線，蘇強調，沒有足夠的防衛能力，等於向侵略者發出邀請，呼籲國人一同支持國防預算；他也提到，台灣目前最大的威脅就是在地協力者跟著傳播錯假訊息。

蘇紫雲表示，此次中共「正義使命」軍演既不正義也沒有合法性，可說是連滾帶爬、臨時拼湊出來的，以老套的武力恫嚇，加上文宣認知作戰假訊息威脅台灣人民，中共釋出無人機拍攝台北101與中央山脈畫面視角不對，也已被證實是假訊息，卻還有民代跟著轉貼嘲諷。

蘇紫雲強調，中共就是要利用心理戰，讓人民心生畏懼自動放棄，現在台灣最大的威脅就是在地協力者跟著傳播錯假訊息。針對近期傳出後備幹部群組有讚揚共軍，貶低政府的言論，蘇紫雲指出，除了政府澄清速度要快，也要提醒民眾散播假訊息要承擔一定責任，不適切的言行應當受到法律處置，才能更進一步防止假訊息的散佈。

韓瑩表示，賴總統提出8年1.25兆的國防特別條例增強國防實力，但在中共軍演的當下再度在程序委員會被藍白阻擋，藍白拖延審查對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有，也會向國際釋放錯誤訊號，誤以為台灣沒有防衛自我的決心，衷心期盼預算案能交付審查，理性監督討論。

蘇紫雲強調，沒有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請，他舉例國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，就如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸；這不只是提升自我防衛能力，還能提高產業升級，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。

