    政治

    中共環台軍演之際 這些藍白立委封殺國防特別條例草案

    2025/12/30 16:43 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委翁曉玲等9人及民眾黨立委劉書彬今在立法院程序委員會，第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（資料照，本報合成）。

    中共昨天突襲宣布環台軍演，今進行實彈射擊，不過，10位藍白立委今仍聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」、「財政收支劃分法修正草案」與「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」。

    今日出席程序委員會名單包含：國民黨立委翁曉玲（召委）、林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、羅智強、葛如鈞、盧縣一、民眾黨立委劉書彬；民進黨立委沈發惠（召委，會議主席未投票）、沈伯洋、林月琴、范雲、莊瑞雄、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲、王義川。

    行政院所提1.25兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，從12月2日起至昨日，已連續五週在立法院程序委員會遭到藍白立委封殺，至今無法排入院會並交付委員會審查。

    立法院程序委員會今討論1月2日及1月6日的院會議程，針對行政院函送審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「財政收支劃分法修正草案」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」（立委赴中報備）列入議程報告事項，程序委員會委員、民進黨立委沈伯洋提請議事日程草案照列。表決結果，在場人數18人，藍白立委以10比8反對沈的提案，通過國民黨立委林倩綺的提案，將本次議程草案提報院會處理。

