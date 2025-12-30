為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德聽取國防報告下達3指令 譴責中共公然挑釁：絕不退讓

    2025/12/30 16:22 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德今透過視訊會議聽取我國防部最新情勢報告，要求相關單位沈著冷靜、嚴密掌握、即時應對。（總統府提供）

    總統賴清德今透過視訊會議聽取我國防部最新情勢報告，要求相關單位沈著冷靜、嚴密掌握、即時應對。（總統府提供）


    中國解放軍近日在台海周邊軍演與實彈射擊，總統賴清德今透過視訊會議聽取我國防部最新情勢報告，要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對；賴清德表示，中國以軍事威嚇破壞區域穩定，是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲譴責」，並重申台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓

    賴清德在臉書發文指出，稍早他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

    賴清德表示，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲的譴責」。近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。


    賴清德指出，他要再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

    賴清德也肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。最後，賴呼籲全體國人給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護國人日常生活。總統表示，只要團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。

    

    

