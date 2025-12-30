被王家貞批小輩、不學好 卓佩于回應王涉偽文還大言不慚批別人

立委王定宇助理卓佩于（中）為了國民黨涉偽造罷免立委的連署書，近日摃上國民黨南市議員王家貞。（王定宇服務處提供）

因國民黨為罷免立委涉造假連署案，民進黨台南市東區市議員初選參選人、立委王定宇服務處主任卓佩于替受害市民提出刑事附帶民事賠償，卻遭到市議員王家貞點名為小輩、不學好，卓佩于今天特別回應說，王家貞欠缺的是以理服人、而非以年紀壓人。

卓佩于質疑，在台南算是資深市議員的王家貞，足堪為年輕人的典範嗎？王家貞的詐領助理費案偽造文書罪的緩刑執行，剛於今年4月份結束；這次她的助理胡永融再次捲入造假連署，被以偽造文書罪嫌起訴，偽造文書成了王家貞服務處的傳承，她無法理解，王家貞怎還能大言不慚的指摘別人不學好。

卓佩于認為，王家貞為了政治利益、一黨之私，不惜讓年僅22歲的年輕助理胡永融涉險、捲入偽造文書案，王家貞究竟讓助理年輕人學到了什麼？

卓強調，胡永融涉偽造文書起訴書中明白揭露，造假抄寫是在王家貞的服務處進行，王家貞讓自己的服務處成為大型犯罪現場，王對那些個資遭盜用、甚或已逝家人名字成為犯案工具的家屬們，難道不需說一聲道歉嗎？

卓佩于表示，大罷免期間的兩個場景，讓她與許多年輕世代感觸深刻，一個是頂著風雨、犧牲假期，守候街頭的年輕罷團；另一個則是暗室欺心、躲在幽暗處，以每份幾塊錢代價抄寫名冊的胡永融及國民黨黨工們。今年2月20日，她代表立委王定宇前往地檢署提告，開了控訴國民黨造假連署的全國第一槍；昨（29）日，她再次為個資遭竊的受害市民提出刑事附帶民事求償之訴，作為年輕世代，她對司法的捍衛及正義的追求不會停止。

卓佩于嘆道，王家貞罵她是小輩，她點滴在心頭，在王議員的眼裡只有年紀，她看到的則是公理。至於王家貞能不能讓年輕人信服，成為典範，相信社會自有檢驗與公斷。

國民黨南市議員王家貞。（資料照，王家貞服務處提供）

