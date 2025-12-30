解放軍圍台軍演 侯友宜：國家要提升自我防衛能力、團結不分黨派

新北市長侯友宜（左二）今天（30日）表示，「面對外面勢力的挑戰，國內不應該分黨派，大家要團結一心全力面對挑戰」。（記者俞肇福攝）

中國解放軍東部戰區昨天（29日）宣布展開「正義使命－2025」圍台聯合軍演，並在今天（30日）進行實彈射擊。對此，新北市長侯友宜表示「面對外面勢力的挑戰，國內不應該分任何黨派，大家要團結一心全力面對這樣一個挑戰」。

今天上午9時起，中國解放軍東部戰區針對其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。基隆市、新北市政府首長，今天在基隆市七堵區百福水漾會館前廣場舉辦基隆捷運先期工程開工動土典禮。

侯友宜說，面對外面勢力的挑戰，國內不應該分任何黨派，大家要團結一心全力面對這樣一個挑戰，讓我們國內能夠安定，這是我們最大的期許，尤其自己的國家要提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全、台海的和平跟穩定，這是我們大家共同的目標跟方向，我們一起共同面對、一起承擔。

基隆市長謝國樑說，這次軍演涵蓋範圍包括基隆外海，過去的軍事衝突，基隆永遠都扮演第一線角色，基隆市民更認知到基隆及台灣都需要和平，需要繼續朝此方向努力推進，市府除持續在工作崗位做好外，同時呼籲姊妹縣市、中央政府，每個政策及決定，都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣像烏克蘭一樣，未來會有戰亂。

