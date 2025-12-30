為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林思銘退出新竹縣長初選！ 徐欣瑩、陳見賢爭奪國民黨提名

    2025/12/30 15:40 記者廖雪茹／新竹報導
    國民黨立委林思銘決定讓賢不參與黨內的縣長提名參選。（記者廖雪茹攝）

    2026新竹縣長選舉鬧分裂，國民黨今天中午在副主席李乾龍等人居中協調下，原本3將爭奪戰，因立委林思銘退出參加初選，改由縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩角逐的選局，初選機制則尚待溝通，但最慢會在明年3月之前確定人選。

    新竹縣長楊文科今午參與在縣長公館的首次協調會，楊文科會後受訪表示，3選將在國民黨團結一致的目標下達成共識，感謝林思銘委員決定讓賢不參與黨內的縣長提名參選，現由陳見賢和徐欣瑩兩位同志繼續溝通協調，今日會議只是交流意見不是定生死；他也不是選邊站，而是為了勝選而鋪路。

    楊文科說，感謝議長張鎮榮和前縣長邱鏡淳，說明目前竹縣選局現況，讓兩位同志了解；也感謝國民黨副主席李乾龍、組發會主委李哲華說明黨內提名機制，相信未來將越來越樂觀。

    徐欣瑩會後受訪時，首先感謝中央黨部關心新竹縣發展，願意親自到地方與大家對話，這本身就是一件值得肯定的事。她說，自己在會中說明，期待大家能在良性競爭中，為新竹縣找出最好的未來方向。相信黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人。

    徐欣瑩提及，真正讓自己下定決心堅持走下去的，不是個人的得失，而是來自基層鄉親的期待。對於媒體關心是否會堅持參選到底，徐強調，黨中央今明確轉達鄭麗文主席的指示，各縣市人選要在明年3月前確認。她認為「選區越複雜，越應及早完成提名，避免再以『喬』的方式決定人選，而應以民調作為依據。」

    新竹縣長楊文科受訪表示，3選將在國民黨團結一致的目標下達成共識，感謝林思銘委員決定讓賢不參與黨內的縣長提名參選。（記者廖雪茹攝）

    徐欣瑩表示，相信黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正的方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人。（記者廖雪茹攝）

    2026新竹縣長，經國民黨中央協調後達成共識，初選改由縣副縣長陳見賢（如圖）對戰立委徐欣瑩。（記者廖雪茹攝）

