    首頁 > 政治

    中共軍演射擊7枚火箭彈 我海巡1對1緊盯海警船強勢驅離

    2025/12/30 16:04 記者陸運鋒／台北報導
    海巡署澎湖隊連江艦於花嶼西北海域驅離中國海警船2204。（記者陸運鋒翻攝）

    中國解放軍今（30）日實施軍演，並於平潭射擊PCH191火箭彈，海巡署今日上午9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，掌握中國陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

    海巡署表示，中國解放軍演習期間，全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船，均採1對1方式併航監控、強勢驅離，中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

    海巡署指出，至於中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽，海巡人員將維護海上交通線，並配合交通部航港局4大措施，保護航行船隻安全。

    海巡署強調，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。

    海巡署說，我國不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。

