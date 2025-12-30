藍白5度封殺國防特別條例 綠批不顧國軍安危

民進黨痛斥，藍白拖延國防特別預算條例，對台澎金馬的防衛一點幫助都沒有。（民進黨提供）

中共昨無預警宣布環台軍演，連參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）都喊話台灣放下黨派分歧，全面資助國防特別預算，但藍白今仍在程序委員會五度暫緩列案；民進黨痛斥，這種拖延，對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有！

民進黨在臉書發文指出，中共發動軍演的關鍵時刻，國民黨、民眾黨立委竟在立法院程序委員會，持續拖延行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，立法院程序委員會只是對法案形式進行確認，無法實質討論、審查，藍白立委連「掛號」都不願意、審查都不給審查，完全沒有道理。

民進黨表示，當「國防特別預算條例」連審查的機會也沒有，連帶8年1.25兆元國防特別預算的編列和提出也就遙遙無期，這種拖延，對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有，如果藍白兩黨支持國防，或如立法院民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委翁曉玲所說「要嚴格把關國防預算」，那就應該把法案、把預算案交付審查，理性監督討論！

