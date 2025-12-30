蔣萬安前腳剛走共軍後腳圍台！外媒：北京狠狠打臉國民黨「和平幻想」

蔣萬安與上海市長龔正。（資料照）

台北市長蔣萬安28日才在上海「雙城論壇」大談兩岸應以科技與和平取代波濤，不到24小時，中國軍方隨即於29日宣佈發動代號「正義使命-2025」的聯合軍演，範圍直逼台灣領海基線。《BBC中文網》分析，北京這種「軟硬兼施」的兩手策略，不僅讓雙城論壇營造的氛圍瞬間破滅，更無異於狠狠打臉國民黨訴求的「交流換和平」路線。

前腳走後腳演習 北京不給國民黨面子

《BBC》報導指出，雙城論壇原本被視為兩岸僅存的官方交流平台，蔣萬安更在會中引用電視劇《繁花》，期盼兩岸關係「繁花似錦」。然而，蔣萬安前腳剛離開，共軍後腳就發動針對性極強的「全方位圍台」演習。

加拿大約克大學（York University）副教授沈榮欽直言，這顯示雙城論壇在習近平眼中「無足輕重」，北京似乎絲毫不給國民黨面子。他分析，國民黨一方面稱軍演是「維護統一必要行動」，一方面又尋求與習近平會面，這種「屈膝」態度恐讓北京視國民黨為囊中物，自然無需顧忌其立場。

專家：中共對台「硬的更硬」

針對北京的兩手策略，美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）非常駐研究員宋文笛向《BBC》分析，北京重視的是實力與自主性，台灣政治人物越依賴北京，談判籌碼反而越少。他總結：「中共對台雖然依然軟硬兩手，但是硬的更硬，軟的卻未見更軟。」

台灣東海大學政治系教授張峻豪也觀察到，中共近年來對台施壓力度遽增，這對強調「九二共識」與兩岸交流的國民黨而言，將構成向台灣中間選民解釋的巨大挑戰。

此次軍演代號為「正義使命-2025」，中國東部戰區聲稱演習範圍涵蓋台海及台灣北、西南、東南側海空域，並將進行長達10小時的實彈射擊。台灣國防安全研究院副研究員揭仲分析，共軍海報強調「外來干涉觸盾必亡」，顯示其首要目標是嚇阻美日等「外部勢力」介入。他指出，這是針對美國日前批准110億美元（約新台幣3575億元）對台軍售，以及美日同盟對「台灣有事」立場的強力回擊。

揭仲進一步解釋，共軍演練的「外線立體懾阻」即是所謂的「反介入／區域拒止」（A2/AD），意圖將外國干預部隊阻絕於台灣本島之外，遂行其「內控外驅」的侵略戰略。

報導指出，儘管國民黨主席鄭麗文指責賴清德政府挑釁導致緊張，但新加坡國立大學副教授莊嘉穎反問，作為與中國關係密切的國會最大黨，國民黨為何無法透過交流緩和局勢？這顯示了北京對台政策的主導權，並不受台灣內部政黨輪替的影響。

