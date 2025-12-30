中國軍演之際宋濤對台商大談統一 學者：操作要糖吃或棍子

中國國台辦主任宋濤。（中央社資料照）

中國環台軍演之際，2025全國台協會長座談會今天在北京舉行，中國國台辦主任宋濤致詞宣稱，要牢牢把握兩岸關係主導權與主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展與「祖國統一」大業。學者痛批，這是中共兩面手法，由解放軍扮黑臉、國台辦扮白臉，一手棒子、一手蘿蔔，找中國台商配合當樣板，操作要糖吃或棍子，你們自己選擇。

全國台協會長座談會在北京中國大飯店召開，中方安排中國全國台企聯會長李政宏和各省市台協會長做報告，由宋濤發表談話，現場近200名來自北京、上海、江蘇等地台商出席。

宋濤聲稱，希望台商台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對台獨分裂和外來干涉，把握兩岸融合發展新機遇，開創兩岸交流合作新局面，展現守護共同家園新擔當。

宋濤指出，中國牢牢把握兩岸關係的主導權與主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進「祖國統一」大業。

宋濤更說，「兩岸一家親、共圓中國夢」的理念深入人心，要和平、要發展、要交流、要合作的民意更加穩固。過去的1年，是兩岸經濟合作開拓進取的1年，中國不斷完善惠及台胞台企的政策措施，幫助台資企業抵御外部的風險挑戰。

台企聯會長李政宏報告則說，對複雜嚴峻的台海情勢，將繼續發揮積極作用，為維護台海和平穩定，推進統一進程，貢獻應有力量。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，中國對台軍演當下，宋濤同時參加全國台協會長座談會，可見中共是一手硬、一手軟，硬的部分是以「正義」為名，對台進行軍事恫嚇，聲稱要壓制台獨及外部勢力干預，用極限施壓在測試美日對台灣的聲援。

洪敬富指出，這是政治學上所說的棒子與蘿蔔，對中共而言，如果台灣人要堅定自己的國家主權，不聽話在捍衛國家安全，它就會出棒子。另一方面，軟的部分是找台商舉辦座談會，只要堅定不移支持統一或中華民族偉大復興中國夢，就能享有「蘿蔔」兩岸發展的紅利。

洪敬富分析，中共想要把兩岸關係主導權和主動權都操之在己，只要配合統一的大敘事，才能享有兩岸融合發展的利益，對於台灣那些不配合的，就用軍事恫嚇手段，有以此向台灣親中派、中間人士招降，看你要選擇對抗還是對話，要吃棒子還是蘿蔔的用意。

他批評，中共是由解放軍扮黑臉、國台辦扮白臉，要把台灣導向只有選擇跟中國統一這條路，台灣人民要看清中共的操作手法，講白就是用槍砲、拿著棍子逼著台灣跪下跟他們求和。對中共而言，這些台協會長、台商只是一個樣板，對台操作要吃糖或棍子，你們自己選擇。

