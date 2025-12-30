我海巡中英文廣播促中方海警船自制 發生衝突將受到世界制裁

海巡桃園艦監控中國海警1306艦，並以中英文廣播要求轉向離開。（記者姚岳宏翻攝）

中國人民解放軍東部戰區於昨日0730時發布實施「正義使命-2025軍演」，我海巡署派出14艘艦艇以一對一方式併航監控、強勢驅離，除以廣播警告中國海警船立即轉向離開，並新增一段中英文廣播，強調「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈」、「發生衝突將受到世界制裁」、「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

海巡署表示，昨天中國軍演第一時間偵獲14艘海警船，侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離，在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國、內外船舶均能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

為避免中國海警船誤判情勢，海巡艦艇在本次對應中國海警船時，特別增加一段中英文廣播如下：「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動！」

海巡署表示，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周邊國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域的和平穩定；中國海警船則侵擾我國限制水域，從其航行態樣分析，分明是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。為破除中國海警的認知作戰，海巡署特增加對海警船的廣播內容，並公布桃園艦執法畫面，希望中國海警切勿一錯再錯，誤判國際局勢，共同維護台海的和平穩定與發展。

