中共圍台軍演 新北國民黨團：非情緒性行動、防範外國軍力介入台海

中共在我國周邊海域實施圍台軍事演習，新北市議會國民黨團對此表達看法。（記者黃子暘攝）

中共在我國周邊海域實施圍台軍事演習，新北市議會國民黨團今（30）日表示，民進黨執政後，對岸軍演繞台態勢不斷升高，「中共軍演並非情緒性行動，而是依其自身戰略節奏及戰術佈局而演練對外拒止的軍事能力，目的在於防範外國軍力介入台海」，台灣不應一味屈就美國的需求，美方遲未能如期交付對台軍售裝備，政府更應誠實面對國防資源配置與建軍節奏現實限制，面對外部威脅台灣要清楚認知，兩岸關係絕非只有「喊殺喊打」這一條路。

國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華說，「中共軍演並非情緒性行動，而是依其自身戰略節奏及戰術佈局而演練對外拒止的軍事能力，目的在於防範外國軍力介入台海」，台灣應務實建軍，而非一味屈就美國的需求、追隨對岸的軍事擴張或從事口號式對抗；回顧過去民進黨在前總統馬英九任內曾因M503民航航道嚴厲指控國民黨「喪權賣台」，當年兩岸協商後爭議即獲得控管，民進黨執政後，對岸軍演繞台態勢不斷升高，更已觸及我方領海範圍，民進黨卻只剩下口頭叫囂，甚至反過來消費在野黨，完全不願檢討執政責任。

副書記長蔡健棠、游輝宂、黨團幹部陳家琪說，台灣除強化防衛能力，更必須清楚認知，兩岸關係絕非只有「喊殺喊打」這一條路，要求民進黨政府嚴肅研究中共這次軍演背後的戰略意涵；民進黨一再削弱台灣的整體競爭力，在美方壓力下默許台積電赴美投資，卻未換得等值的安全與戰略回報，要求民進黨政府說明相關決策是否真正符合台灣長遠利益。

此外，國民黨團表示，中共軍演緊接雙城論壇後立即實施，無論在時機或形式上都對台灣社會觀感造成明顯衝擊，國民黨團反對並譴責破壞區域穩定行為。

