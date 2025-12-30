為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    總預算卡關 王美惠：影響嘉義市區鐵路高架化進度

    2025/12/30 14:56 記者王善嬿／嘉義報導
    立委王美惠今在臉書再次呼籲，明年總預算案應回歸理性與責任。（資料照）

    明年中央政府總預算案尚未進立法院審議「卡關」，將影響嘉義市區鐵路高架化計畫進度，民進黨立委王美惠今臉書貼文強調，明年度嘉市鐵路高架化預算編列40億4940萬元，增列將近今年的1倍，明年總預算未通過，僅能在前一年度、也就是今年的預算額度範圍內動支，將連帶影響工程進度。

    王美惠今列出交通部鐵道局編列預算，2026年40億4940萬元較2025年20億6548萬元增加19億8391萬元，增列近一倍。

    王美惠說，鐵路高架施工期間，造成鄉親許多不便，工程理應如期、甚至提前完成，不應因預算審議延宕而影響到市民。再者，如果明年度總預算沒過，新興新增計畫都沒辦法推動，包括TPASS交通通勤方案卡關，影響98萬名通勤族；生育給付差額補助41億元，影響12萬胎新生兒家庭；公共化托育設施14億元，影響公共托育供給量能及品質。

    王美惠說，希望預算審查回歸理性與責任，國家不能因為政治對立而停擺，請在野黨讓制度正常運作，讓國家繼續向前。

    熱門推播