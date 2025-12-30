為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    嘉市民進黨團籲藍白儘速審理總預算 支持國軍守護台海和平

    2025/12/30 14:45 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市議會民進黨團總召林煒軒，呼籲嘉義市長黃敏惠與在野立委溝通，儘速審議明年總預算。（擷取自林煒軒臉書）

    嘉義市議會民進黨團總召林煒軒，呼籲嘉義市長黃敏惠與在野立委溝通，儘速審議明年總預算。（擷取自林煒軒臉書）

    明年中央政府總預算案至今卡關立法院，尚未付委審查，中國解放軍進行「正義使命—2025」環島軍演，嘉義市議會民進黨團總召林煒軒今向國民黨、民眾黨立委呼籲，「我們可以不同黨，但一定是同一國」，國家安全是共同底線，呼籲國民黨、民眾黨應儘速審理明年度總預算，支持國軍守護台海和平。

    林煒軒也呼籲嘉義市長黃敏惠，以市民福祉為優先，發揮地方首長影響力與在野立委溝通，讓國家機器恢復正常運作，確保地方發展不因政治僵局而停滯。嘉義市政府應向市民清楚說明，若中央預算持續受阻，嘉義市哪些新增計畫將面臨停擺？地方政府又需增加多少自籌款負擔，才能保障市民權益。

    民進黨嘉市黨團幹事長黃盈智表示，地方來自中央財源分為統籌分配稅款及補助稅款。中央明年度總預算沒過，目前中央統籌分配稅款對地方分配影響較少，但補助稅款影響很大，尤其一般性及新增的計畫型補助就無法執行。

    黃盈智表示，嘉義市本身稅收不足，過往重大建設都需中央補助或由中央單位執行，再由市府編列配合，例如圖書總館的設置、焚化爐更新等。

    黃盈智表示，黨團在進行內部商議後，將要求市府列表說明，並期待市府表達立場，希望不要因總預算未過，影響嘉市建設與市民福利。中央總預算卡關、實非人民之福。

    民進黨嘉市黨團幹事長黃盈智。（擷取自黃盈智臉書）

    民進黨嘉市黨團幹事長黃盈智。（擷取自黃盈智臉書）

