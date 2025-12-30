簡舒培批雙城論壇不敢講民主 北市副發言人反擊「睜眼說瞎話」

對於簡舒培批評蔣萬安在雙城論壇不敢講「民主」，北市府副發言人蔡畹鎣反擊批「睜眼說瞎話」。（資料照，北市府提供）

雙城論壇落幕隔天中國就舉行環台軍演，今（30）天還遠程實彈射擊，民進黨台北市議員簡舒培說，中國一邊拿小貓熊當禮物「安撫」蔣萬安，一邊軍演「恫嚇」台灣社會，蔣萬安還自我陶醉說小貓熊是「可愛又親切的牽掛」，上海方回贈他「花瓶」，看來確實是中國對他的評價。台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，簡舒培急著幫上海方送的禮品詮釋寓意，難道是爭著要做共產黨的發言人？無怪乎外界有「綠共」的說法。

簡舒培批評蔣萬安這趟雙城論壇卑躬屈膝，致詞時把「民國」當紀年而不敢直接講自己是「中華民國台北市長」、講「德先生」卻不敢講出「民主」；但中國還是兩手策略，一手安撫、一手威嚇，蔣萬安還自我陶醉說小貓熊是「可愛又親切的牽掛」，上海方回贈他「花瓶」，看來確實是中國對他的評價。

請繼續往下閱讀...

蔡畹鎣表示，蔣萬安在雙城論壇上直接呼籲降低衝突、不要「波濤」與「呼嘯」，該反映的一項沒少；反倒是簡舒培急著幫上海方送的禮品詮釋寓意，難道議員是爭著要做共產黨的發言人？無怪乎外界有「綠共」的說法。

蔡畹鎣表示，簡舒培誣指蔣萬安不敢講「民主」，事實上，蔣萬安清楚的提到「民主」二字，就在市府提供給所有媒體的錄音第5分32秒，簡舒培可以多聽幾次，才不會睜眼說瞎話。

至於雙城論壇「換來軍演」一說，蔡畹鎣表示超超超超超傻眼，國防部稱事前就掌握、更有國安人士向媒體放話「上週就知道對方12月29日要動作」，直接打臉簡舒培的「換來軍演」一說。蔡畹鎣反問，請問換來軍演的究竟是誰？中央準備了什麼？又阻止了什麼？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法