黃國昌嗆賴清德「小孬孬」下午遞狀提告 詹凌瑀：還要演多久？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨召開記者會批評，總統賴清德在受訪時造謠民眾黨讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中共領導人習近平，要求賴限時道歉、澄清，否則提告；不過，總統府並未對此回應。黃國昌今日怒嗆，賴清德已正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡面。民眾黨發言人與黨的委任律師下午赴北檢遞狀提告。媒體人詹凌瑀表示，24小時到了沒糖吃就哭鬧？黃國昌這齣「告老師」的戲還要演多久？

詹凌瑀在臉書PO文表示，「限你24小時道歉，不然我要告你喔！」這種話我以為只有國小生吵架才聽得到，沒想到出自我們偉大的黃國昌委員口中，賴清德總統說你們「讚賞普丁、擁抱習近平」，這句話到底是不是造謠，台灣人民眼睛是雪亮的。你們在立法院擋國防預算、跟國民黨唱和弱化台灣防衛能力，這些不是擁抱習近平是什麼？

詹凌瑀指出，結果被講中事實，黃國昌的反應不是檢討，而是氣急敗壞，昨天嗆聲、今天罵人龜縮、下午要去告狀。這連串操作，說穿了就是四個字：「惱羞成怒」，因為無法反駁民眾黨日益親中的事實，所以只能用這種高分貝的咆哮來轉移焦點。黃國昌，你越是用力演這齣「受虐兒」的戲碼，越是顯得你心裡有鬼。

詹凌瑀大酸，想告就快去，別只會在記者會上噴口水。但賭你告不成啦，因為事實陳述從來就不構成誹謗，只會構成你們的痛處！

