中國軍演 金門班機取消但作息正常、民眾建議「小橘書」應因地制宜

金門人流匯聚的東門市場，仍維持一般作息。（記者吳正庭攝）

中國人民解放軍東部戰區環台軍演，地處「前線」的外島金門今天除白天空中航班取消，其餘作息正常，漁民正常出海，有民眾表示，此時可參閱「小橘書」台灣全民安全指引手冊，也有人建議，指引手冊應因地制宜，像金門到處有坑道、防空洞，就應列為宣導重點。

今天一早天氣不錯，人流匯聚最多的金城鎮東門市場，持續維持買氣，對於中共軍演，菜販普遍表示，「不會緊張」、「正常啦」，民眾也一如以往，有的上班族簡單取菜後就趕忙上班打卡。

金門區漁會表示，為保障漁民安全，29日就透過手機群組，籲請漁友在中國軍演期間，不要超出禁限制水域作業，避免遭中國海警登檢，並提醒漁友一旦船隻遭海警登檢，務必撥打海巡署緊急報案專線「118」尋求協助。

此外，有民眾針對日前中央發出的「當危機來臨時- 台灣全民安全指引」手冊強調，此時不就是「當危機來臨時」嗎？政府應利用此時「機會教育」；但裡面針對「軍事侵略」處理的應變方式，似乎太簡單，應該再予加強。

金門縣瓊林里有「戰鬥村」之稱，里長蔡懷芝說，手冊的說明應該因地制宜，尤其金門曾經歷多次戰爭，更有避戰經驗，以瓊林有知名的戰鬥坑道為例，應加強坑道的利用，此外，也可以金門過去的民防組織為經驗，一旦有軍事侵略，把鄰長也納入防禦體系內。

由於中共軍演，台灣空域管制，根據交通部金門航空站統計，今天在晚上6點以前班機全部取消，預估受影響航班，包括取消來回共60架次、延誤來回共22架次，另增加來回8架次，估計影響旅客行程約5000人次。

金門區漁會表示，為保障漁民安全，已透過手機群組，籲請漁友在中國軍演期間，避開演習區域。（讀者提供）

中國人民解放軍實施軍演，外島金門一般作息正常，有民眾建議，台灣全民安全指引手冊應該要因地制宜，針對不同縣市有不同的說明重點。（記者吳正庭攝）

