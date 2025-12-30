中國環台軍演 台聯黨支持賴政府嚴防反制

中國解放軍宣布發起環台軍演，圖為解放軍東部戰區遠火部隊今（30）日實施實彈射擊訓練。（擷自解放軍東部戰區微博）

中國解放軍昨宣布發起環台軍演，對於台灣國安帶來極大恐嚇與挑釁。台聯黨今日表示，支持賴清德政府，嚴加防備以反制解放軍的軍事威脅。

台聯黨主席周倪安批評，國民黨黨主席鄭麗文在大敵壓境的同時，居然將問題指向賴清德總統挑釁中國而導致軍演。國民黨在此時的發言，顯得國民黨不但是非不分，更是配合中共誤導台灣人民。

周倪安指出，台灣從頭到尾，都沒有制定侵略中國的國策，中國卻連番以文攻武嚇之威脅台灣全體國人的身家安全。在此次單方面所宣布的軍演，不但擴大了軍演區域，更逼近台灣領海範圍，對於台灣的國安、經濟都帶來極嚴重的危害。

她痛批，面對中國這樣的國家，不予譴責，反而為其挑起區域衝突的行徑有如同個鼻孔出氣般的擦脂抹粉，周倪安直言，國民黨是相當可恥，而且賣台的惡質政黨。

台聯黨呼籲，中國正視「台灣主權不屬於中國」這一事實挑釁。並且也警惕台灣全體公民，國民黨這樣的政黨，在現時都一昧配合中共發言，在戰時會選擇出賣抑或保衛台灣？答案不言而喻。

