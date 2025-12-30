為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    被點名對總預算卡關表態 柯志恩：3把鑰匙在賴總統與政院手上

    2025/12/30 13:42 記者王榮祥／高雄報導
    被點名該對總預算卡關表態，柯志恩提醒，3把鑰匙在賴清德總統與政院手上。（記者王榮祥攝）

    民進黨立委賴瑞隆與多位高市議員，今點名國民黨立委柯志恩應對中央總預算卡關表態；柯志恩中午聲明，打開僵局的3把鑰匙，都在賴清德總統與行政院手上。

    柯志恩說明，針對115年度中央政府總預算案問題，國民黨立院黨團已多次表明，只要行政院依照立院三讀通過法律，依法編列軍人加薪預算、警消退休保障、及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

    柯志恩辦公室也呼籲賴瑞隆應負起立委監督責任，即刻要求行政院依法編列預算，而非一邊喊著高雄建設不能停，實際卻幫著行政院犧牲高雄權益。

    柯志恩辦公室強調，立院從來沒有不願意審總預算，只要政院願意依法編列軍公教加薪等相關法案，立院一定馬上展開預算審查程序，且退萬步言，就算總預算未審查完畢，依照預算法第54條規定，延續性計畫得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支，新興資本支出及新增計畫，則可請行政院送交立院，立院同意後即可動支。

    柯辦強調，所以賴瑞隆委員宣稱總預算沒審查完畢，會影響「高雄新材料循環產業園區申請設置計畫」或「大林蒲遷村進度、時程」，相關說法應該跟行政院溝通，因為所有解方都在卓榮泰院長手上，只要卓院長同意，賴委員所擔心的事情都不會發生。

