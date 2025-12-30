為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白還在卡總預算！經濟部籲支持「國防預算」打造下一座護國神山

    2025/12/30 13:47 即時新聞／綜合報導
    2026中央政府總預算案持續卡關，經濟部呼籲國防產業發展不能等，希望各界支持預算，打造下一座護國神山。（擷取自經濟部臉書）

    2026中央政府總預算案持續卡關，經濟部呼籲國防產業發展不能等，希望各界支持預算，打造下一座護國神山。（擷取自經濟部臉書）

    2025年進入尾聲，明年度中央政府總預算案仍卡在立法院，至今尚未付委審查，創下歷年最晚紀錄。經濟部今（30）天指出，國防產業的發展與自主不僅能創造產值、強化國家安全，更有機會成為台灣下一座「護國神山」，呼籲國防產業發展不能再等，支持國防預算就是投資和平。

    經濟部透過官方臉書粉專發文表示，距離2025年結束僅剩不到2天，但2026年預算至今仍未完成審查。根據統計，2024年國防產業產值已突破4900億元，對產業而言，國防預算不只是數字，而是推動台灣國防產業發展與自主的重要機會。

    經濟部指出，已規劃在2026年至2029年間，系統性地繼續推動國防產業發展，涵蓋航太、船艦、無人載具及衛星產業，以軍帶民爭取全球機艦商機、推動自主技術研發，到建立無人機認證體系、測試場域與操作人才，再到發展次世代衛星設備與晶片、接軌國際科研計畫。

    經濟部強調，國防產業的發展與自主，不僅創造產值、守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。國防產業發展不能等，投資國防，就是投資和平，支持國防產業發展，懇請大家支持國防預算！

