    政治

    宣示參選宜蘭縣長決心 吳宗憲「宜蘭走新路」競選看板啟動

    2025/12/30 13:41 記者江志雄／宜蘭報導
    國民黨立委吳宗憲（中）在羅東鎮純精路懸掛參選宜蘭縣長的首面競選看板（紅框處）。（吳宗憲服務處提供）

    國民黨不分區立委吳宗憲今天（30日）由宜蘭縣副議長陳漢鍾、縣議員林岳賢陪同，在羅東鎮純精路懸掛參選宜蘭縣長的首面競選看板，啟動「宜蘭走新路」全縣看板上架行動，宣示爭取國民黨提名參選縣長的決心。

    下屆宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨陣營有吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德爭取提名，雙方互不相讓，由國民黨中央協調，若協調不成將辦理民調決勝負，預計農曆年前完成提名。

    針對國民黨宜蘭縣長提名作業，吳宗憲表示，會是一場君子之爭，國民黨沒有分裂本錢，不論最終由誰出馬參選，都會彼此相挺、攜手合作，對抗在中央長期執政的民進黨，守護宜蘭這塊土地。

    談及選擇羅東懸掛首面看板原因，吳宗憲表示，羅東是他在宜蘭落腳、生活的地方，自己就住在成功街，也是他第一次向宜蘭縣長林姿妙請益政策，了解免費營養午餐制度緣由與未來規劃的起點。

    吳宗憲說，羅東是他上任立委後第一件處理的重大陳情案所在地，後來成功完成卡關60年的羅東工保地解編，羅東是他落腳、生根的地方，必須回到這個新故鄉，向大家報告參選決心。

    吳宗憲競選看板以「宜蘭走新路」當主軸。（吳宗憲服務處提供）

    圖
    圖
