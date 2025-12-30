為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨新竹縣長初選3強首次協調 外界預期難破僵局

    2025/12/30 12:25 記者廖雪茹／新竹報導
    2026新竹縣長選舉國民黨鬧分裂，今天上午11點30分首次在縣長公館黨內協調。（記者廖雪茹攝）

    2026新竹縣長選舉國民黨鬧分裂，今天中午首次在縣長公館協調，據悉黨中央由副主席李乾龍等出面，除副縣長陳見賢、立委徐欣瑩和林思銘外，還包括新竹縣長楊文科、議長張鎮榮和前新竹縣長邱鏡淳等；全程閉門協調，不開放採訪，外界預期恐難破僵局。

    今天上午11點多，3名角逐新竹縣長的選將，林思銘率先到場，接著是陳見賢、徐欣瑩。2026新竹縣長選舉，陳見賢在議長張鎮榮的力挺下，11月27日率先在黨籍議員、鄉鎮長、代表會主席、副主席等簇擁下宣布參選，其中，多位跨黨派到場支持格外引發關注，包括前竹北市長何淦銘、葉芳雄等都力挺。

    兩位現任立委林思銘、徐欣瑩也立即發布，「民意支持，當仁不讓」。徐欣瑩更進一步在12月18日在臉書粉專宣布參選。這段期間，3將彼此競爭爭取提名、炒熱話題，陳見賢、徐欣瑩之間更是火花不斷；尤其，徐欣瑩拋出「全民調」的初選機制，引發張鎮榮反擊「選票不是算出來的，是『扛』出來的」言論。

    今午12點的便當協調會，3將首次由黨中央出面，面對面溝通、協調。雖然3位選將都喊話：大家要團結一致，好好協調出最強的候選人；但外傳，由於各個參選意志堅定，這次恐難「喬」出結果，達成共識的困難度相當高。

    徐欣瑩進入縣長公館。（記者廖雪茹攝）

    陳見賢（左）進入縣長公館。（記者廖雪茹攝）

    前新竹縣長邱鏡淳。（記者廖雪茹攝）

