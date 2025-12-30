11名歐洲議員明年初參訪金門 與台灣交流「複合式威脅」

歐洲議會議員將於明年1月4日組團來訪，由歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（見圖）擔任團長。（資料照）

在中共對台發動「正義使命-2025」軍演之際，外交部歐洲司司長黃鈞耀今（30）日指出，歐洲議會議員將於明年1月4日組團來訪，將赴金門參訪，並與台灣產官學界探討複合式威脅。

黃鈞耀今日於外交部例行記者會表示，歐洲議會議員將於明年1月4日至9日組團訪台，是明年度首個歐洲議會訪團，由歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）擔任團長，同團會有歐洲議會的人民黨團共11名議員來訪，外交部對此表達誠摯歡迎。

黃鈞耀說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，拜會國安會、國防部、經濟部、陸委會等政府單位，接受外交部長林佳龍晚宴，訪團也將參訪台灣半導體產業，並與台灣產官學界就反制假訊息及網路的攻擊複合式安全威脅、台歐經貿合作、印太及兩岸情勢等議題進行座談，也將赴金門參訪，瞭解台灣的國情。

黃鈞耀指出，訪團團長凱勒長期支持台灣，自歐洲議會上屆會期開始，擔任歐洲議會友台小組的主席及歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，並助台灣擴大歐洲議會友我的網路。凱勒也將在這屆的歐洲議會會期，促成歐洲議會通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁的決議案」。

黃鈞耀表示，外交部歡迎歐洲議會持續透過具體行動支持台灣，我國也將持續與歐盟及歐洲理念相近的國家共同合作，強化民主韌性，與建構穩固的價值同盟。

