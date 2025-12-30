國軍內湖後輔中心群組爆讚揚共軍武器 後指部曝非現任輔幹已踢群

台北市內湖區後備輔導中心群組流傳讚揚中共戰機「激光」武器、狂酸國防特別預算等言論。（圖取自林秉宥臉書）

中共突襲對台實施大規模針對性實彈軍演，國軍內湖後備輔導中心群組遭爆狂酸政府國防特別預算、讚揚中共「激光武器」對話截圖流出。後備指揮部今（30）日表示，經查是非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，其發表內容也予以指正，目前已將人員移出群組。

中共對台實施針對性軍演，新北市議員林秉宥昨晚踢爆，內湖後備輔導中心LINE群組內部竟流傳讚揚中共戰機「激光（雷射）」武器，狂酸1.25兆國防特別預算等圖片、影片連結。他說，「台灣人的確是應該緊張一點，看看後備幹部在聯繫裡發表什麼言論」，看到民眾必稱中華民國，門關起來「每一個都是習盤子的好寶寶」，這種保防工作、行政中立，不批評？

後指部今天透過新聞稿回應，經查（截圖）為其所屬台北市內湖區後備軍人輔導中心Line群組中，２位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，後指部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力的重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任的言行，均非後備體系所容許。

後指部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。

