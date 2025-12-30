環台軍演共機越線還嗆聲 張育萌反問藍營：到底誰在挑釁？

中國城市街頭的大型電子看板，正播放共軍東部戰區的演習畫面，藉此對內宣傳並展示武力。（路透）

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警宣布，對台展開代號「正義使命2025」的環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，並揚言今在台海周邊進行「實彈射擊」。對此，張育萌嘲諷，這場軍演不只名稱「很中二」，更不是單純演習，而是刻意製造區域混亂，並反問國民黨「到底是誰在挑釁？」

張育萌昨晚在臉書發文表示，中共解放軍無預警發動「正義使命」軍演，連名字都取得相當中二。他強調，台灣不是小國，中國民航局為配合實彈射擊，在台海周邊劃設臨時危險區，直接影響11條國際航線。僅演習當天，就有296架班機原計自台灣起飛、265架飛抵台灣，加上過境航班共近900架、逾10萬名國際旅客受影響，直言「全世界都在看，中國就是 trouble maker」。

張育萌指出，截至29日下午3時，國防部已監偵到共機89架次、軍艦14艘、海警船14艘，侵擾馬祖、金門、烏坵及東沙等外島海空域，鵝鑾鼻附近更偵獲兩棲突擊艦「海南號」，航空母艦遼寧號、山東號及福建號也加入軍演行列。

他進一步指出，有兩艘中國海警船異常停留在台灣24海里鄰接區內，最近甚至越線達3海里，海巡署派出宜蘭艦驅離。14艘海警船刻意貼著限制水域線航行，官媒還聲稱已「抵近封鎖」基隆、台南、高雄與花蓮港口，形同編造情節。對此，海巡署採取一對一應處，除廣播驅離外，也以造浪方式逼迫對方離開航道，海巡署副署長謝慶欽更直言「靠近就頂出去」。

張育萌提到，共機直接飛進台灣西南空域，國軍立刻在空中強悍驅離。共機竟敢回嗆「你已進入我演習空域，影響我正常飛行，請立即離開！」他因此反問國民黨：「到底是誰在挑釁？」

張育萌說，「雄三飛彈」發射車已進駐恆春半島，雄三是超音速反艦飛彈。另外，中國福建海警同時宣布，對台灣周邊進行「環繞巡查」，編組艦艇隊在台灣海峽到澎湖以南，一路延伸要把台灣繞一圈。中國海警編列四組編隊，聲稱要做「查證識別、攔截查扣」。

張育萌強調，那些只講中共多威猛，卻閉口不提國際盟友的就是居心叵測，散播「失敗主義」。中國壓力山大，搞這齣大規模能量釋放，台灣不能掉以輕心，但也絕對沒有被國際社會「放生」。美軍林肯號在西太平洋，一直在菲律賓海活動；華盛頓號航艦駐守在日本。美國海軍的無人偵察機，從沖繩嘉手納基地起飛，沒有開訊號，飛行軌跡遮蔽，但看得出經過墾丁外海，往海南島飛行。

張育萌直言，封鎖空域、干擾國際航線、船艦貼線航行、戰機越線還嗆聲，這發生在任何一個國家周邊，都不能說是演習，而是刻意在製造混亂。他總結，把安全寄託在侵略者的善意，就是最危險的天方夜譚。

