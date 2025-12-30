小貓熊安撫、軍演恫嚇兩手牌 簡舒培：上海送「花瓶」諷蔣萬安

台北市長蔣萬安致贈上海市長龔正市長「錫盤」。象徵雙城友誼「彌久常新」，並取「錫（惜）福、惜情」之意。（圖由台北市政府提供）

雙城論壇落幕隔天，中國馬上宣布環台軍演，今天（30日）還要遠程實彈射擊，民進黨籍台北市議員簡舒培說，中共一邊拿小貓熊當禮物「安撫」蔣萬安，一邊軍演「恫嚇」台灣社會，這不是善意，是策略；不是和平，是操控。諷刺的是，蔣萬安還自我陶醉說小貓熊是「可愛又親切的牽掛」。蔣萬安送「錫盤」給對岸有沒有別的意思不確定，但上海方回贈「花瓶」，看來確實是中國對蔣萬安的評價。

今年輪到在上海舉行的雙城論壇，台北市送上海「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，上海回贈「玉蘭綻放．堅如磐石」瓷瓶；在網路社群引「錫盤」暗喻「習近平是盤子」、「花瓶」是指蔣萬安的熱議。

簡舒培今天在臉書發文說，北市雙城論壇的收穫是花瓶、小貓熊和圍台軍演；面對中國威嚇，蔣萬安只能做小伏低，中國依舊不給這個面子，不只龔正在致詞時大吃台灣豆腐，更直接在蔣萬安回台灣隔天，就直接發動對台軍演，狠狠的在蔣萬安臉上打了一巴掌。

簡舒培說，蔣萬安在雙城論壇說「對話比對抗好」、「互動比衝突好」、「希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤」。然而，拒絕對等尊嚴對話的是中國；主動挑起衝突紛爭的是中國；派共機共艦在台灣海峽侵擾的還是中國。中共嘴上說交流，手上卻握著武器；一邊拿小貓熊當禮物「安撫」蔣萬安，一邊出動解放軍進行戰爭演練「恫嚇」台灣社會。這樣的安排，不是善意，是策略；不是和平，是操控。

簡舒培說從小貓熊到軍演，中共不過是在重複慣用的手法：讓喜歡表面成果的人帶走象徵性的「伴手禮」，同時在實質安全與國防領域，持續擴張威嚇力道，讓參與的人以為自己「做了貢獻」，卻無力爭取任何政治尊嚴。諷刺的是，蔣萬安還自我陶醉說小貓熊是「可愛又親切的牽掛」。

簡舒培表示，蔣萬安在台灣罵執政黨罵得很開心，面對真正抱持惡意的中國卻不敢吭聲，就算被打了一巴掌，還是選擇抱著小貓熊裝沒事。「蔣萬安送『錫盤』給對岸有沒有別的意思不確定，但上海方送的『花瓶』，看來確實是中國對蔣萬安的評價。」

《玉蘭綻放•堅如磐石》瓷瓶，融合上海市花白玉蘭，象徵著高潔與柔美，而磐石則寓意著堅定與永恒。（圖由台北市政府提供）

台北市長蔣萬安致贈上海市長龔正市長「雙城共榮·北捷紀念錫盤」。（圖由台北市政府提供）

上海市長龔正回贈台北市長蔣萬安《玉蘭綻放•堅如磐石》瓷瓶。（圖由台北市政府提供）

