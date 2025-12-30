共軍釋「101空拍」照 杜奕瑾分析：AI生成？

中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」的影片。（圖擷取自杜奕瑾臉書）

解放軍東部戰區29日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。中國社群微博流出「共軍無人機拍到台北101」影片。軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」稱空拍照有很大的機率可能是台灣的監視器畫面；台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾則質疑「共軍文宣用生成照片？」

央視在微博PO出一段影片，影片中有一架中國無人機準備起飛的畫面，下一個鏡頭則是畫質不高色調灰白的畫面，可以看到畫面中是台北101與大巨蛋一代的建築輪廓，中間還有一架飛機飛越台北上空，影片左下角顯示「01：41：58」至「01：42：05」的時間標示，挑釁台灣意味非常濃厚。

軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」在臉書PO文稱，拿人家的監視器畫面當無人機空拍照，粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸央媒已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為給粉紅洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？現在網軍跑出來洗地，甚至偽裝搞分化，請密切注意。

軍事粉專聲稱監視器拍攝地點是碧山巖，但有網友提出疑問「這個角度似乎是從外海拍的？和監視器角度有點不一樣」、「這個一看就知道從外海拍的，左下角就是淡水，而且他應該也是用IR拍攝，即軍盲引以為傲的狙擊手莢艙，所以圖片應該有downgraded」、「頂多就是在台灣的DJ無人機傳回去的訊息！是時候應該是要全面禁止DJ在台灣起飛了！」、「從更完整的照片來看，應該是從淡水河口拍進來的（還有拍到淡海大橋）」、「觀音山616m高、淡江大橋高200m、台北101高508m」。

杜奕瑾分析，淡水河口硬漢嶺高度是616公尺，相對台北101是509公尺，台北101在信義計劃區，從淡水河口的視角這個比例明顯不對勁，剛好這個角度，我也剛從空中拍過，放上來給大家看真實的台灣與比例，漂亮多了，感謝國軍守護台灣。杜奕瑾質疑「共軍文宣用生成照片？」

杜奕瑾PO出自己從空中拍攝的角度。（圖擷取自杜奕瑾臉書）

