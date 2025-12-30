江啟臣主任遭爆濫用公務車 鍾佳濱：未按規定使用當然要檢討

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

立法院副院長江啟臣的林姓辦公室主任遭爆濫用公務車。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，任何機關公務車的使用，前提就是「公務」，今天會爆發出來，可能是非本人使用的情況比較嚴重，立法院公務車的駕駛都很盡忠職守，會有這樣的說法出來，顯然是使用者沒有按照規定，這一點當然要加以檢討。

對此，江啟臣表示，已請總務處了解使用上是否違規，有就檢討改進，若同仁再犯就開除。立法院總務處則回應，在委員依規定用車下，並未規範其他乘客與委員上車的先後順序。林姓主任則喊冤，指很多都是烏龍爆料。

鍾佳濱今被問及此事，他說，江啟臣身為立法院副院長，他的（公務車）用量可能會比一般委員更多也不一定，但無論如何，立法院還是有公務車的使用要點，雖然它訂定的時間是在90年，距今已有20幾年，但他認為，不管未來要不要檢討，應該要重視的就是公務車駕駛要有充足的休息時間。

鍾佳濱指出，委員在使用公務車時，不能夠讓駕駛過度操勞，在態度上彼此應該要互相尊重，畢竟大家在國會各有職守，不管扮演什麼角色，都需要其他人的支援。他也認為，使用公務車的重點不在超時或哪個黨派的委員用得多，而是要合乎規範使用，且這樣的規範必須要保障公務車駕駛的勞工權益。

鍾佳濱說，公務車是否有被濫用的情況，過去三不五時就拿出來檢討，規定的確有限制委員本人、甚至是支援委員的直系親屬或配偶的喜慶，但並未看到可以由本人以外的助理或辦公室主任使用。今天會爆發出來，可能是非本人使用的情況比較嚴重，會有這樣的說法，顯然是使用者沒有按照規定，當然要加以檢討。

