為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文擬徵召李四川？ 黃國昌：都尊重

    2025/12/30 11:55 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）30日召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，張啟楷（右）等人出席。（記者羅沛德攝）

    民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）30日召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，張啟楷（右）等人出席。（記者羅沛德攝）

    國民黨主席鄭麗文昨接受媒體專訪時表示，明年將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。同樣有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌今日受訪時回應，如果國民黨黨內民主程序，要直接徵召李四川，還是要先進行新北市副市長劉和然以及其他人協調或民調，都是國民黨內的民主程序，民眾黨都尊重，沒有其他的評論。

    黃國昌指出，有關兩黨合作，尚未進入特定縣市或首長部分。目前在做的工作包含，台灣未來帳戶相關條文已形成共識、準備好了，台灣未來帳戶的法律草案，下週一就會送進立法院，若行政院有對案也請趕快提出；另有關於兩黨2026選舉全國共同政見，希望在1月底完成共同政見文本，並向台灣社會說明。

    至於縣市長具體的時程、規則，黃國昌說，會等到雙方政見處理完了以後，才會談人選，其中新北市部分，以他的立場來講，不適合越俎代庖去說中國國民黨的人選是誰，那就跨越分際，國民黨的人選是誰，應由國民黨經由他們的黨內民主程序來加以決定的。

    黃國昌強調，據他所知，目前國民黨對於新北市的黨內民主程序還沒有啟動，等到啟動以後推出來的人選，不管是李四川，還是劉和然或其他先進，「我黃國昌說話算話，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，用最好的方式推出最強的候選人，會按照這個程序持續往下走。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播