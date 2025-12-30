鄭麗文擬徵召李四川？ 黃國昌：都尊重

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）30日召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，張啟楷（右）等人出席。（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文昨接受媒體專訪時表示，明年將徵召台北市副市長李四川參選新北市長。同樣有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌今日受訪時回應，如果國民黨黨內民主程序，要直接徵召李四川，還是要先進行新北市副市長劉和然以及其他人協調或民調，都是國民黨內的民主程序，民眾黨都尊重，沒有其他的評論。

黃國昌指出，有關兩黨合作，尚未進入特定縣市或首長部分。目前在做的工作包含，台灣未來帳戶相關條文已形成共識、準備好了，台灣未來帳戶的法律草案，下週一就會送進立法院，若行政院有對案也請趕快提出；另有關於兩黨2026選舉全國共同政見，希望在1月底完成共同政見文本，並向台灣社會說明。

至於縣市長具體的時程、規則，黃國昌說，會等到雙方政見處理完了以後，才會談人選，其中新北市部分，以他的立場來講，不適合越俎代庖去說中國國民黨的人選是誰，那就跨越分際，國民黨的人選是誰，應由國民黨經由他們的黨內民主程序來加以決定的。

黃國昌強調，據他所知，目前國民黨對於新北市的黨內民主程序還沒有啟動，等到啟動以後推出來的人選，不管是李四川，還是劉和然或其他先進，「我黃國昌說話算話，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，用最好的方式推出最強的候選人，會按照這個程序持續往下走。」

