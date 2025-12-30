未獲賴清德回應 黃國昌爆氣怒嗆「小孬孬」下午遞狀提告

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）30日召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，張啟楷（右）等人出席。（記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌昨召開記者會批評，總統賴清德在受訪時造謠民眾黨讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中共領導人習近平，要求賴限時道歉、澄清，否則提告；不過，總統府並未對此回應。黃今日怒嗆，賴清德已正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡面。民眾黨發言人與黨的委任律師也將於下午2時赴北檢受訪、民事法庭遞狀。

黃國昌指出，昨日民眾黨召開記者會要求賴清德針對他誣指民眾黨讚揚普丁、擁抱習近平的言論，公開澄清道歉，但非常遺憾，總統連澄清道歉基本的勇氣都沒有，昨天等了一天，看到總統府派發言人出來閃躲問題，說現在中共正在進行軍演內部要團結。

「賴清德一口高喊內部要團結，另外一隻手指著民眾黨擁抱習近平，不需要道歉澄清嗎？」黃國昌怒斥，賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡面、綠媒背後，繼續散播謠言、抹紅、抹黑，他黃國昌說到做到，24小時的時間到了以後，今天下午兩點，台灣民眾黨委任的律師跟黨發言人，會正式到台北地院對賴清德先生提告。

針對總統府發言人郭雅慧昨呼籲藍白先回立法院做實事，黃國昌反嗆，過去一年多，當執政黨擺爛、搞大惡罷、是在野黨在立法院撐起這個國家，過去這一年多有多少民進黨曾經承諾過卻跳票的法案，是在野黨幫其實現的，賴清德要不要回去數一數，包括今日在立法院完成三讀的打詐、勞保政府負最終給付責任等法案。

隨後，民眾黨也發布採訪通知指出，台灣民眾黨發言人張彤、前副秘書長許甫、前發言人吳怡萱與委任律師，將於今日下午2時赴台北地檢署門口接受媒體聯訪、再前往民事法庭遞狀。

