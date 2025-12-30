為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「台南團結車隊大會師」 林俊憲下營出發掃街

    2025/12/30 11:00 記者王涵平／台南報導
    立委林俊憲「台南團結車隊大會師」今日從下營區出發，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力，林俊憲由下營北極殿玄天上帝廟主委姜金利陪同上香祈福，車隊出發前往麻豆，沿途獲得支持者熱情加油。（記者王涵平攝）

    立委林俊憲「台南團結車隊大會師」今日從下營區出發，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力，林俊憲由下營北極殿玄天上帝廟主委姜金利陪同上香祈福，車隊出發前往麻豆，沿途獲得支持者熱情加油。（記者王涵平攝）

    立委林俊憲「台南團結車隊大會師」今日從下營區出發，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力，林俊憲由下營北極殿玄天上帝廟主委姜金利陪同上香祈福，車隊出發前往麻豆，沿途獲得支持者熱情加油。

    立委賴惠員、郭國文、林宜瑾與南市議長邱莉莉、副議長林志展及議員沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、林依婷、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等到場力挺，展現團結力量。

    林俊憲表示，第一場的車隊路線從下營前往麻豆，選擇「下營」作為起點別具意義，因台語諧音象徵「會贏」，寓意從此出發、一路順風，為初選團隊帶來正向能量；終點選在麻豆，則是因過往民進黨在麻豆地區長期獲得高度支持，代表堅實的民意基礎與對未來的信心。

    林俊憲指出，目前內參民調的支持度持續成長，並已超越主要對手，展現基層逐步累積的成果，加上多數鄉親對於這幾天的政見會表現給予高度肯定，整體選戰氛圍如有倒吃甘蔗之勢漸入佳境，剩下不到兩個禮拜的時間，團結車隊將繞行整個大台南，邁向初選勝選之路。

    團結車隊大會師口號「憲在台南，做伙ㄟ贏」，林俊憲感謝3位立委及多位黨籍議員展現黨內互相扶持、共同承擔的精神，面對初選進入關鍵階段，台南已正式整隊完成，大家會分進合擊，把地方的期待化為前進的力量。

    立委林俊憲「台南團結車隊大會師」今日從下營區出發，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力，林俊憲由下營北極殿玄天上帝廟主委姜金利陪同上香祈福，車隊出發前往麻豆，沿途獲得支持者熱情加油。（記者王涵平攝）

    立委林俊憲「台南團結車隊大會師」今日從下營區出發，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力，林俊憲由下營北極殿玄天上帝廟主委姜金利陪同上香祈福，車隊出發前往麻豆，沿途獲得支持者熱情加油。（記者王涵平攝）

