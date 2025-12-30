中低收入戶明年起免費使用公立火化及骨灰存放設施 逾26萬人受惠

內政部今日宣佈，明年1月起「免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施」。（資料照）

內政部今日宣佈，明年1月將推出3項攸關民眾權益的政策或措施，包含「免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施」、「放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定」以及「延長在台設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女者之外國籍父母停留期間」。

內政部說明，明年1月起免費提供中低收入戶使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施，中低收入戶治喪使用公立火化場、骨灰（骸）存放設施，免繳使用規費，受惠人數將逾26萬人。

另，放寬外國專業人才申請永久居留條件及工作規定方面，內政部表示，放寬外國特定專業人才符合一定條件者，其本人及依親親屬申請永久居留之規定；在我國就學取得副學士以上學位者，申請永久居留得折抵在我國居留期間之規定；在台取得副學士以上學位之應屆畢業僑外生於2年覓職居留期間，得免申請工作許可，受惠人數逾2萬人。

內政部續指，為減輕外國人之在台設有戶籍子女懷孕期間及照顧2歲以下親生子女之負擔，擬具「外國人停留居留及永久居留辦法」第3條修正草案，增訂「其子女在台灣地區設有戶籍，且懷孕或育有2歲以下親生子女」，得再延長其停留期間，逾2000個家庭受惠。

