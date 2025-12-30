為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    假稱部長休假！不只中共圍台實彈射擊 假訊息認知戰同步亂台

    2025/12/30 11:11 記者陳昀／台北報導
    Threads平台出現國防部長休假、交通部長暫代等假訊息。（圖擷取自Threads平台）

    Threads平台出現國防部長休假、交通部長暫代等假訊息。（圖擷取自Threads平台）

    中共今在台灣周邊實彈射擊，網路世界「前哨戰」已先升溫，社群平台昨密集出現真假難辨的訊息與畫面，從「無人機空拍台北101」到「共軍逼近僅剩五海浬」等說法接連登場，繪聲繪影宣稱「兵臨城下」，搭配大量轉貼跟留言推波助瀾，資訊人士指出，這類操作常趁民眾高度關注之際放大焦慮，透過「即刻威脅」的敘事，製造政府無力掌控的印象，是典型認知戰。

    Threads用戶「jakechen0629」昨天針對台海情勢與共軍議題發文，以「#國防部長休假 #交通部長暫代」等字眼，假稱在軍情緊張之際，國防部長休假、竟由交通部長暫代部務，並嘲諷政府危機應對與用人安排，同時搭配疑似「戰報」式影片或圖卡，強化緊張氛圍，相關說法在社群引發討論。

    台北市議員苗博雅也觀察到，近日有很多匿名、無頭像帳號引述賴總統說「中國沒有越雷池一步，是因為實力不到」，直批賴是挑釁中共、引戰，但他查核原始談話發現，賴總統的原話接著說「如果中國設定2027年，要達到侵台的準備，那我們只有一個選擇而已：不斷提高他的難度……讓他永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。」

    苗博雅強調，賴總統的重點在於「提升自我防衛，拉高侵犯台灣難度，嚇阻中共侵略，台灣就能安全」，這是維護和平的戰略方向，不是鼓勵中共犯台，側翼卻這段強調「強化準備、提高成本」的論述，剪掉關鍵大量散播「賴清德挑釁中共」，故意畫錯重點、斷章取義帶一波風向。

    值得注意的是，早在12月初，國安局長蔡明彥在立法院受訪時早已公開提醒，11、12月是中共軍演高峰期，中共常將常態性的例行聯合演練、遠海長訓等常，透過特定代號包裝後對外呈現為演習行動，國安及國防部門會掌握共軍動態，了解其行動性質及目的，並隨時應對可能的挑釁。這段事前預警也顯示，軍演是中共例行政治操作的一環。

    熟悉資訊戰人士觀察指出，在軍演前後放大「責任歸咎」與「內部分裂」，是常見的雙軌操作，一方面以軍事壓力製造焦慮，另方面將討論引向「究竟誰害的」，進一步削弱社會辨識真實威脅的能力。面對認知作戰，除政府持續掌握情勢並清楚說明、媒體強化查核外，社群使用者對「斷章取義」保持免疫力，才是守住社會韌性的關鍵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播