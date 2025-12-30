共軍軍演影響逾10萬旅客 立院民進黨團：國際不會支持

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

中共昨突宣布對台進行「正義使命─2025」軍事演習，我方轄管的台北飛航情報區多條航路受影響，國際航班恐出現明顯延誤，受影響旅客數逾10萬人；國內線往返金門、馬祖航路遭阻，約6千名旅客受影響，交通部對此表達強烈抗議與譴責。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱批評，針對其他國家地區用環繞、封鎖式的軍演，且突然發布，「這樣的武力行為，不會得到國際支持。」

鍾佳濱表示，正常國家的軍事演習是必要的，台灣也不例外，但是中共軍演卻是非常臨時，這當然是違反了世界民航組織的要求和期待，因為民航班機是有固定班次，其實只要是排定的軍演，都可以事先安排。

鍾佳濱舉例，像他的故鄉屏東，經常也有類似軍隊對海面的射擊，這些都會依照規定，在一定的時間前對外公告，讓必要的航勤作業船隻或漁民可以避開。

鍾佳濱強調，任何國家從事軍事演習強化自己的國防安全，這是必要的，但是針對性的對其他國家地區用這種圍繞式、封鎖式的方式，且還突然發布（軍演），這不但讓他們的企圖昭然若揭，也讓國際感受到這個國家是相當不友善，而且對他人的不尊重，這樣的一種武力行為，不會得到國際的支持

