    中共軍演鄭麗文批民進黨「挑釁」 顏擇雅：台灣有國民黨倒了八輩子的霉

    2025/12/30 11:40 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，演練對台實施封港封控，時間點適逢台北市長蔣萬安結束上海雙城論壇隔天，而國民黨主席鄭麗文面對中國軍演，竟直言：「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣。」對此，作家顏擇雅表示，鄭麗文身為國民黨黨主席，與前任朱立倫一大差異，就是碰到中共軍演，朱立倫還知道要譴責中共，鄭麗文卻只譴責賴清德，台灣有這樣的國民黨，才真是倒了八輩子的霉。

    顏擇雅在臉書PO文表示，如果鄭麗文跟北京一樣受不了賴清德，不是應該努力在2028拿回執政權嗎？問題是一個曾經說過「共機環台是在保台」的黨主席，一個在中共軍演時完全配合中共宣傳的黨主席，怎可能帶領國民黨擊敗賴清德呢？講話像在譴責賴清德，效果卻反而幫到賴清德。

    顏擇雅指出，不是說賴清德不能被譴責。如果賴清德說了什麼挑釁北京的話，在野黨出來譴責就完全合理。但鄭麗文卻是選擇在中共軍演時出來譴責，這就變成完全在為中共幫腔，在一搭一唱。而且，這樣也顯得國民黨非常窩囊，彷彿自己完全不是民進黨對手，只好狐假虎威，一定要躲在習近平後面。這麼沒出息，2028怎可能是賴清德的對手？

    顏擇雅直言，她說，「台灣有民進黨真是倒了八輩子的霉」。不對耶，民主好處不就是執政黨不好可以被換掉? 人民只要有選擇，會倒霉到哪裡? 因此台灣今天若有哪裡倒霉，應該是國民黨這麼沒出息，害得台灣根本沒民進黨以外的選項，台灣有這樣的國民黨，才真是倒了八輩子的霉。

