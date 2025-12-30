中共軍演為誰而演？汪浩：表面對台恫嚇實則是轉移內部壓力的政治秀

中國國家主席習近平。（法新社）

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警宣布，對台展開代號「正義使命2025」的環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，並揚言今在台島周邊進行「實彈射擊」。英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩分析，共軍圍台軍演表面對外恫嚇，實則更像一場對內動員的政治秀。

汪浩今日在臉書以「對台軍演是為了挽救共軍？」為題發文表示，共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾；軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。

汪浩進一步指出，共軍軍報近期罕見使用習近平「挽救軍隊」的說法，並點名多名高階將領涉案，透露共軍高層貪腐已深刻侵蝕共軍戰力與紀律。東部戰區換將後迅速高調操演，與其說是軍事準備，不如說是向內證明三件事：指揮鏈仍有效、整肅後可控，以及對最高領導人習近平的忠誠高於一切。軍演因此成為檢驗服從、穩定軍心的工具。

對外層面，汪浩認為，北京把軍演包裝為回應美台互動，實際上同時是在試探美國底線、對日本劃線示警。然而，頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，實際威懾效果值得懷疑。

汪浩也警告，這種「日常化」軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化。對台灣而言，必須看清其政治本質：不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段。真正的危險不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯。

