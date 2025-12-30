中央總預算案卡關 北市府：尚難估算影響

中央總預算案卡關，基北北桃1200都會通月票可能受到影響。（資料照，記者田裕華攝）

明年度中央政府總預算案至今尚未交付委員會審查，台北市政府明年度總預算案歲入計列2044餘億元、歲出核列2024餘億元，都是歷年新高，尚未包含因新版財劃法增加的442.22億元統籌分配稅款。台北市政府表示，中央政府總預算案尚未審議通過，統籌分配稅款部分暫不受影響，一般性補助款及計畫型補助款尚無法估算受影響情形。

北市府指出，新增統籌分配稅款442.22億元，扣除明年度可能短少的一般性補助款及計畫型補助款與改由地方政府負擔的經費後，剩餘財源約231.20億元。

北市府表示，114年度一般性補助款及計畫型補助款分別獲中央補助139億元及238億元，合共377億元。115年度一般性補助款僅有「社會福利補助經費」39億元，是114年度既有項目，中央得依預算法第54條規定於上年度執行數範圍覈實動支，尚不受中央政府總預算案未依限完成審議影響。

其餘一般性補助款之「專項補助」及計畫型補助款部分，如強化社會安全網2.0及TPASS行政院通勤月票執行計畫等，地方政府須依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」向中央各部會申請，中央各部會須等中央政府總預算案審議結果予以核定，目前尚無法估算受影響情形。

