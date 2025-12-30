為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嘉義縣長黨內初選倒數 立委王正旭、賴惠員力挺蔡易餘

    2025/12/30 09:14 記者林宜樟／嘉義報導
    立委王正旭力挺蔡易餘。（蔡易餘服務處提供）

    立委王正旭力挺蔡易餘。（蔡易餘服務處提供）

    民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數階段，立法委員蔡易餘深入基層爭取支持，並獲得嘉義縣大林鎮出生的醫師立委王正旭及「鹿草鄉外孫」的醫師娘立委賴惠員同匡站台，象徵醫界對蔡易餘的支持。

    蔡易餘最近到溪口菜市場掃街拜票，以及水上夜市與鄉親互動，持續走訪嘉義縣18鄉鎮市的菜市場與夜市拜票；他說，近日氣溫下降早晚溫差大，提醒長輩注意保暖，掃街過程不少鄉親熱情喊著「易餘尚讚、加油」，讓他備感溫暖，也更有繼續拚戰的力量。

    大林之光、台灣頂尖醫師立委王正旭，是長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師、長庚大學醫學院教授；王正旭指出，蔡易餘長期為嘉義打拚，不論是黨內初選或未來縣長選舉，請鄉親一起支持蔡易餘。

    立委賴惠員表示，自己是鹿草鄉的外孫，年幼時常常回鹿草陪伴外婆，對嘉義有深厚情感，未來的嘉義縣長人選，無論初選或大選，都全力支持蔡易餘；賴惠員也強調，嘉義縣的年輕優秀人才必須一棒接一棒傳承，蔡易餘具備經濟、司法及交通委員會歷練，累積10年立委經驗，是大家心目中最適合、也最有做好準備接力的未來嘉義縣長。

    蔡易餘呼籲鄉親，民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調，將於明年1月12日至17日間的晚間6點半至10點進行，請鄉親接到民調時支持他。

    立委賴惠員支持蔡易餘。（蔡易餘服務處提供）

    立委賴惠員支持蔡易餘。（蔡易餘服務處提供）

    蔡易餘向民眾拜票尋求支持。（蔡易餘服務處提供）

    蔡易餘向民眾拜票尋求支持。（蔡易餘服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播