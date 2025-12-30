嘉義縣長黨內初選倒數 立委王正旭、賴惠員力挺蔡易餘

立委王正旭力挺蔡易餘。（蔡易餘服務處提供）

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數階段，立法委員蔡易餘深入基層爭取支持，並獲得嘉義縣大林鎮出生的醫師立委王正旭及「鹿草鄉外孫」的醫師娘立委賴惠員同匡站台，象徵醫界對蔡易餘的支持。

蔡易餘最近到溪口菜市場掃街拜票，以及水上夜市與鄉親互動，持續走訪嘉義縣18鄉鎮市的菜市場與夜市拜票；他說，近日氣溫下降早晚溫差大，提醒長輩注意保暖，掃街過程不少鄉親熱情喊著「易餘尚讚、加油」，讓他備感溫暖，也更有繼續拚戰的力量。

大林之光、台灣頂尖醫師立委王正旭，是長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師、長庚大學醫學院教授；王正旭指出，蔡易餘長期為嘉義打拚，不論是黨內初選或未來縣長選舉，請鄉親一起支持蔡易餘。

立委賴惠員表示，自己是鹿草鄉的外孫，年幼時常常回鹿草陪伴外婆，對嘉義有深厚情感，未來的嘉義縣長人選，無論初選或大選，都全力支持蔡易餘；賴惠員也強調，嘉義縣的年輕優秀人才必須一棒接一棒傳承，蔡易餘具備經濟、司法及交通委員會歷練，累積10年立委經驗，是大家心目中最適合、也最有做好準備接力的未來嘉義縣長。

蔡易餘呼籲鄉親，民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調，將於明年1月12日至17日間的晚間6點半至10點進行，請鄉親接到民調時支持他。

立委賴惠員支持蔡易餘。（蔡易餘服務處提供）

蔡易餘向民眾拜票尋求支持。（蔡易餘服務處提供）

