    23項代表「員林」一口氣念完！張詩怡「節奏繞口令」行銷家鄉不跳針

    2025/12/30 07:33 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣員林市民代表張詩怡拍攝節奏繞口令短影音，一口氣念完23 個員林美食跟景點，令不少網友狂讚太強。（翻攝張詩怡臉書）

    彰化縣員林市民代表張詩怡拍攝節奏繞口令短影音，一口氣念完23 個員林美食跟景點，令不少網友狂讚太強。（翻攝張詩怡臉書）

    彰化縣員林市民代表張詩怡平日深耕基層，適逢就職三週年，她跳脫傳統政績宣導，選擇以時下流行的「節奏繞口令」短影音與市民互動。影片中，她展現超強口條，一口氣快速念出 23 項代表員林的小吃與景點，快節奏的高難度挑戰吸引大批網友按讚，直呼「太強了」、「行走的員林地圖」。

    影片中，張詩怡在節奏音樂帶動下，接連點名肉圓、蜜餞、米糕、潤餅、拉仔麵，以及員榮、員基、藤山、穀倉、蜀葵花田、三和公園、兔馬鹿公園、衡文宮、地藏庵、慈妙宮、右舍咖啡等在地地標與美食，全程幾乎不停頓，一氣呵成完成挑戰，展現對地方的高度熟悉。

    張詩怡說，就職三週年想留下不一樣的紀念，助理提議嘗試近期流行的「節奏繞口令」，她也一口答應。由於平時勤跑基層，服務走遍員林大街小巷，看到畫面幾乎是「反射性說出口」，反倒是有些名稱較長的景點，需運用五連音甚至六連音才能跟上節拍，對口條與換氣都是考驗。

    她也笑說，過去曾是Pub駐唱歌手、活動主持人，憑藉長年舞台經驗與專業的換氣技巧，順利闖過9道關卡。

    張詩怡表示，她從8歲開始舞台生涯，至今超過30年。4年前回到家鄉投入公共事務後，才發現自己其實很享受「為民喉舌」的角色。未來希望服務觸角再擴大，明年將挑戰參選縣議員，持續為地方民生與公共議題發聲。

    張詩怡在節奏音樂帶動下，接連點名23 個員林美食跟景點，還不斷要求提高難度。（翻攝張詩怡臉書）

    張詩怡在節奏音樂帶動下，接連點名23 個員林美食跟景點，還不斷要求提高難度。（翻攝張詩怡臉書）

    張詩怡過去曾是 pub 駐唱歌手，後來轉型為活動主持人，舞台經驗超過30年。（翻攝張詩怡臉書）

    張詩怡過去曾是 pub 駐唱歌手，後來轉型為活動主持人，舞台經驗超過30年。（翻攝張詩怡臉書）

    熱門推播