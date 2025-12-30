為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍委赴中領旨後擋國安法案再+1 政院版兩岸條例今恐難付委

    2025/12/30 06:54 記者鍾麗華／台北報導
    國民黨立委翁曉玲等藍委前往中國廈門，20日出席台商協會活動。（翻攝臉書）

    國民黨立委翁曉玲、林思銘等7人前陣子赴中國廈門，引發爭議，被民進黨批評是「赴中領旨亂台」。行政院院會26日通過「兩岸人民關係條例」修法，規定立委赴中須審查許可，不過，在野已揚言拒審，今（30）日恐難付委審查。

    行政院遭藍白擋下的議案，除明年度中央政府總預算、政院版財劃法修正草案、1.25兆元國防特別條例案外，今天恐再加上政院版的「兩岸人民關係條例」修法。事實上，民進黨立委沈伯洋等人所提的「立委赴中報備」等國安法案，已經被藍白擋下751次。

    根據政院版的「兩岸條例修正草案」，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，民選公職人員赴中接觸中共黨政軍也應公開揭露，草案也增訂，曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動。

    行政院日前已表示，立委擔任公職時就宣示要效忠國家，因此公職接觸境外敵對勢力時要適當列管，非常合理。陸委會也指出，儘管修法在立法院可能面臨非常大的障礙，但為了補國安漏洞，「該推還是要推」。

    事實上，行政院18日提出的國安法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元，此外，對於退休軍公教危害國安，只要一審有罪，就只能領半數的月退，此4法已在23日付委審查。

    熱門推播